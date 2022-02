Lenovo stattet Ducati mit fortschrittlicheren Technologien aus, um in dieser Saison noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Nachdem 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Sieg des MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeistertitels endete, ist das Ducati Lenovo Team bereit für eine neue Saison, in der Technologie eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Seit 2018 hilft die Technologiepartnerschaft von Lenovo mit Ducati dem Team, innovativ zu sein und die Leistung auf der Strecke zu verbessern. Innovation, Geschwindigkeit und Sicherheit stehen im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Ermöglicht durch eine breite Palette intelligenterer Lösungen, treiben Lenovos Datenanalyse, künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Zusammenarbeit weitere Verbesserungen voran. Sie helfen dem Team auch dabei, Simulationen und Echtzeit-Datenanalysen zu beschleunigen, indem sie ständig Technologie zwischen der Rennwelt und den Straßenrädern von Ducati übertragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005263/de/

(Photo: Business Wire)

Das erste Ziel für die Saison 2022 ist der Abschluss des Remote Garage-Projekts, das es Ingenieuren ermöglicht, Daten in Echtzeit zu empfangen und mit der Werkstatt und den Fahrrädern zu interagieren, während sie aus der Ferne arbeiten. Darüber hinaus setzen sich Ducati und Lenovo dafür ein, Videokonferenzen sowohl in der Zentrale als auch in der Werkstatt zu verbessern. Ziel ist es, die virtuellen Teams für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch aus meilenweiter Entfernung besser zu vernetzen.

"2021 war ein wichtiges Jahr für das Ducati Lenovo Team. Wir haben unsere Technologiepartnerschaft gestärkt und damit den Weg für mutigere Innovationen in der neuen hybriden Arbeitswelt geebnet. Wir sind stolz darauf, mit Ducati zusammenzuarbeiten, die unsere Kernwerte Geschwindigkeit, Hingabe, Teamgeist und Ergebnisorientierung teilen. Im Einklang mit unserer Mission, intelligente Transformation zu ermöglichen, werden wir weiterhin mit Ducati investieren und innovativ sein, um immer ehrgeizigere Ziele in der sich schnell entwickelnden Motorsportbranche zu erreichen", kommentierte Luca Rossi, Präsident der Intelligent Devices Group bei Lenovo.

"Um wettbewerbsfähig zu sein und die besten Ergebnisse auf und neben der Strecke zu erzielen, ist es unerlässlich, eine klare Vorstellung von der zentralen Rolle der digitalen Innovation zu haben und sich auf die Unterstützung der besten Partner zu verlassen. Dank der Zusammenarbeit mit Lenovo haben wir wichtige Ziele erreicht, wie z. B. die Beschleunigung der Datenerfassung und -analyse und damit die Beschleunigung des Entscheidungsprozesses. So haben wir das Motorrad, das in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Folge den MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeistertitel gewonnen hat, auf die Rennstrecken weltweit gebracht", sagte Claudio Domenicali, CEO von Ducati. "Dank der Leidenschaft für technologische Innovation, die wir mit Lenovo teilen, werden wir uns weiter in diese Richtung bewegen und technische Lösungen erforschen, die auf der Rennstrecke, in der Serienproduktion und in Unternehmensinfrastrukturen noch bessere Ergebnisse erzielen werden."

Rechenleistung jederzeit und überall

Lenovo unterstützt die Ingenieure und Designer von Ducati seit 2018 bei der Innovation von Renn- und Straßenrädern und hilft dem Unternehmen, maximale Leistung und ein verbessertes Sicherheitsniveau zu erreichen.

Durch den Einsatz von High Performance Computing-Technologie auf Basis der Lenovo ThinkSystem SD530-, SR630- und SR650-Server war Ducati in der Lage, die Datenanalyse in Bezug auf Aerodynamik, Strömungsdynamik und Belastungstests zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die verbesserte Rechenleistung hat es dem Unternehmen ermöglicht, Daten und Informationen in einem Drittel der Rechenzeit zu erhalten und fast doppelt so viele Simulationen gleichzeitig durchzuführen. Dies erleichtert es den Ingenieuren zu verstehen, wie die Fahrräder auf verschiedene Wetterbedingungen reagieren und die Leistung auf der Strecke kontinuierlich verbessern. Darüber hinaus garantiert die Lenovo-Infrastruktur hohe Datenschutzstandards und hat es Ducati ermöglicht, das Risiko gefährlicher und teurer Ausfallzeiten zu minimieren.

Ducati hat den ThinkSystem SE350 Edge-Server eingeführt, um die Konnektivität und erweiterte Echtzeitanalysen selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu verbessern. Der Server von Lenovo bietet eine hohe Rechenleistung in einem extrem kleinen, vielseitigen und leicht tragbaren Gerät, das Rechenleistung und KI-Funktionen bietet, wo immer Sie sie benötigen. Das ThinkSystem SE350 wurde unter Berücksichtigung der einzigartigen Anforderungen des Edge entwickelt und gebaut und kann an jedem Ort effektiv betrieben werden, selbst in extremen Umgebungen: von der malaysischen Luftfeuchtigkeit, die 90 erreichen kann, bis hin zur trockenen Hitze und dem Sand von Katar. Das ThinkSystem SE350 ermöglicht es Ingenieuren, in Echtzeit etwa 15 GB an Daten für jedes Fahrrad zu verwalten, wo immer sie sich befinden, und maßgeschneiderte Erkenntnisse für jeden Fahrer zu gewinnen, die genutzt werden können, um schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen. Schließlich ermöglichen die in das Gerät integrierten Sicherheitstools eine automatische Datenverschlüsselung im Falle einer Manipulation, was dazu beiträgt, das geistige Eigentum von Ducati zu schützen und Datenlecks zu verhindern.

Zusammenarbeit, Produktivität und Mobilität im Mittelpunkt

Ducati hat eine neue virtuelle Desktop-Infrastruktur bereitgestellt, die in Zusammenarbeit mit Lenovo entwickelt wurde. Über 250 virtuelle 2D- und 3D-Desktops werden im gesamten Unternehmen von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bis zur Werkstatt verwendet. Ducati profitiert von der gesteigerten Produktivität, da Benutzer sich jederzeit, überall und von jedem Gerät aus mit ihrer Workstation verbinden können. Virtuelle Desktops tragen auch dazu bei, die IT-Verwaltung und -Wartung zu vereinfachen, den Datenschutz und die Geschäftskontinuität zu verbessern sowie die Ressourcen zu optimieren und es den Fachleuten zu ermöglichen, sich auf Aufgaben mit höherer Wertschöpfung zu konzentrieren. Darüber hinaus können Ducati-Designer dank der Möglichkeit, unterwegs zu arbeiten, während der Testphasen in Echtzeit mit dem Entwicklungsteam und dem Testfahrer zusammenarbeiten und auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks Änderungen am Design des Fahrrads oder einer einzelnen Komponente vornehmen. Das verkürzt die Produktionszeiten.

Jeder im Ducati-Team von Managern, Ingenieuren und Fahrern verlässt sich auf Tablets, PCs und Workstations von Lenovo, um ein Höchstmaß an Zusammenarbeit, Leistung und Geschwindigkeit zu erreichen. Techniker verwenden die mobile Workstation Lenovo ThinkPad P1, um Daten von den Sensoren der Fahrräder in wenigen Minuten zu analysieren und die Rundenstatistiken zu studieren, sie zu vergleichen und das Fahrrad-Setup zu optimieren.

Das Top-Management hingegen verlässt sich auf den innovativen faltbaren PC ThinkPad X1 Fold, um maximale Produktivität und Mobilität zu genießen, während Designer sich auf die Leistung von Lenovo-Workstations, einschließlich der ThinkPad P-Serie, für Design und Entwicklung mit CAD-Software verlassen können.

Auf dem Weg in eine erweiterte Zukunft

Gemeinsam haben Ducati und Lenovo große Pläne für die Zukunft. Die beiden Unternehmen prüfen bereits, wie sie KI, maschinelles Lernen und Augmented Reality nutzen können, um noch mehr Innovationen in der MotoGP voranzutreiben. Die virtuelle Reproduktion des Fahrrads und seiner Komponenten in voller Größe in einem realen Kontext wird einen Differenzierungsfaktor darstellen, der die zukünftige Forschung und Entwicklung, Tests und Wartung sowie den Kundendienst für Straßenräder beschleunigt.

Weitere Informationen zu Lenovo Technologien finden Sie unter Lenovo ThinkPad, Lenovo Workstations, Lenovo Edge Computing, Lenovo Yoga und ThinkReality.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, entwickeln wir Technologien, die die Welt verändern und jeden Tag Millionen von Kunden mit Strom versorgen (durch Geräte und Infrastruktur) und befähigen (durch Lösungen, Dienste und Software) und die gemeinsam eine stärker integrierte, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie bitte auf unserem StoryHub.

Über Ducati

Ducati wurde 1926 gegründet und stellt seit 1946 sportlich inspirierte Motorräder her, die sich durch Hochleistungsmotoren, innovatives Design und modernste Technologie auszeichnen. Die Ducati-Fabrik befindet sich im Stadtteil Borgo Panigale in Bologna. Die Modellpalette deckt mehrere Marktsegmente mit folgenden Familien ab: DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter, SuperSport. 2015 präsentierte Ducati den Ducati Scrambler: eine neue Marke aus Fahrrädern, Accessoires und Bekleidung, die sich durch Kreativität und Selbstdarstellung auszeichnet. Im Jahr 2020, stellte Ducati den Multistrada V4 vor, das weltweit erste Motorrad mit Front- und Heckradar, das mit seiner Technologie einen neuen Meilenstein für die Welt der Zweiräder darstellt. Die legendären Motorräder von Ducati werden zusammen mit einem umfangreichen Sortiment an Fahrradzubehör sowie technischer und Lifestyle-Bekleidung in 90 Ländern weltweit vertrieben. Im Jahr 2021 lieferte Ducati 59.447 Fahrräder an Kunden aus. Ducati nimmt sowohl an MotoGP- als auch an Superbike-Weltmeisterschaften teil. Das Unternehmen fährt seit 2003 in der MotoGP-Kategorie und hat 2007, 2020 und 2021 den Konstrukteurs-Weltmeistertitel und 2007 und 2021 den Team-Weltmeistertitel gewonnen. Darüber hinaus war Ducati in der Saison 2007 Weltmeister und gewann auch den Fahrertitel. Beim Superbike hat Ducati 17 Herstellertitel und 14 Fahrertitel gewonnen.

LENOVO, THINKPAD, THINKBOOK, THINKVISION und THINKSMART sind Marken von Lenovo. DUCATI ist eine Marke der Ducati Motor Holding S.p.A. MOTOGP ist eine Marke von Dorna Sports, S.L. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2022, Lenovo Group Limited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005263/de/

Contacts:

Nathalie Nourian

Nathalie.nourian@zenogroup.com