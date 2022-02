Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen guten Auftakt in die neue Handelswoche hingelegt. Am Vormittag notierte er zwar kurzzeitig im Minus. Am Nachmittag arbeitete sich der DAX aber immer weiter in die Gewinnzone vor. Am Ende lag er bei 15.206 Punkten. Marktidee: TeamViewer TeamViewer hatte vor kurzem die Märkte im Zuge der Bilanzvorlage positiv überrascht. Der Konzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie schoss daraufhin im zweistelligen Prozentbereich nach oben. Aus technischer Sicht befindet sich das Papier allerdings weiter in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Ein Anstieg über eine bestimmte Marke würde eine Bodenbildung bestätigen und den Weg für drei neue Kursziele freimachen.