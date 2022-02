DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 08-Feb-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

08 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 07 February 2022 it purchased a total of 269,389 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 69,389 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2780 GBP1.0820 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2500 GBP1.0580 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2704 GBP1.0732

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 736,246,031 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 473 1.2500 XDUB 08:17:40 00025823155TRDU1 1,702 1.2560 XDUB 08:22:46 00025823287TRDU1 1,045 1.2560 XDUB 08:26:47 00025823366TRDU1 432 1.2560 XDUB 08:26:47 00025823365TRDU1 817 1.2560 XDUB 08:30:30 00025823488TRDU1 605 1.2560 XDUB 08:30:30 00025823487TRDU1 843 1.2500 XDUB 08:35:00 00025823581TRDU1 767 1.2500 XDUB 08:35:00 00025823580TRDU1 4,257 1.2500 XDUB 08:35:00 00025823579TRDU1 529 1.2680 XDUB 10:13:34 00025825111TRDU1 1,497 1.2680 XDUB 10:13:34 00025825110TRDU1 1,477 1.2680 XDUB 10:13:34 00025825109TRDU1 1,571 1.2680 XDUB 10:13:34 00025825108TRDU1 1,437 1.2680 XDUB 10:13:34 00025825107TRDU1 181 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825142TRDU1 1,851 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825141TRDU1 1 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825140TRDU1 256 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825139TRDU1 272 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825138TRDU1 1,579 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825137TRDU1 2,108 1.2700 XDUB 10:14:25 00025825136TRDU1 755 1.2700 XDUB 10:14:27 00025825144TRDU1 1,106 1.2700 XDUB 10:14:27 00025825143TRDU1 809 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825150TRDU1 700 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825149TRDU1 247 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825148TRDU1 1,861 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825147TRDU1 247 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825146TRDU1 66 1.2700 XDUB 10:14:29 00025825145TRDU1 700 1.2700 XDUB 10:14:30 00025825153TRDU1 2,108 1.2700 XDUB 10:14:30 00025825152TRDU1 599 1.2700 XDUB 10:14:30 00025825151TRDU1 1,851 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825161TRDU1 655 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825160TRDU1 753 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825159TRDU1 82 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825158TRDU1 109 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825157TRDU1 165 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825156TRDU1 110 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825155TRDU1 189 1.2700 XDUB 10:14:31 00025825154TRDU1 55 1.2700 XDUB 10:14:35 00025825163TRDU1 409 1.2700 XDUB 10:14:35 00025825162TRDU1 319 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825189TRDU1 603 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825188TRDU1 3,100 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825187TRDU1 317 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825185TRDU1 2,249 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825183TRDU1 1,644 1.2700 XDUB 10:17:04 00025825181TRDU1 1,418 1.2720 XDUB 10:30:24 00025825425TRDU1 1,213 1.2720 XDUB 10:30:24 00025825424TRDU1 1,530 1.2760 XDUB 11:03:28 00025825763TRDU1 1,549 1.2760 XDUB 11:03:28 00025825762TRDU1 1,454 1.2760 XDUB 11:03:28 00025825761TRDU1 2,179 1.2760 XDUB 11:03:28 00025825760TRDU1 7,580 1.2780 XDUB 11:14:46 00025825866TRDU1 228 1.2780 XDUB 11:32:16 00025825959TRDU1 1,466 1.2780 XDUB 11:32:16 00025825958TRDU1 1,421 1.2780 XDUB 11:38:13 00025826000TRDU1 1,491 1.2780 XDUB 11:46:46 00025826064TRDU1 1,426 1.2780 XDUB 11:46:46 00025826063TRDU1 1,420 1.2780 XDUB 11:46:46 00025826062TRDU1 2,902 1.2780 XDUB 11:46:46 00025826061TRDU1 935 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826192TRDU1 19 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826191TRDU1 34 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826190TRDU1 208 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826189TRDU1 38 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826188TRDU1 38 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826187TRDU1 837 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826186TRDU1 1,540 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826185TRDU1 18 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826184TRDU1 1,481 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826183TRDU1 1,455 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826182TRDU1 1,064 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826181TRDU1 1,466 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826180TRDU1 397 1.2760 XDUB 12:21:36 00025826179TRDU1 86 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826329TRDU1 71 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826328TRDU1 1,834 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826327TRDU1 1,896 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826326TRDU1 48 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826325TRDU1 491 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826324TRDU1 381 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826323TRDU1 82 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826322TRDU1 28 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826321TRDU1 231 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826320TRDU1 1,415 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826319TRDU1 583 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826318TRDU1 1,458 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826317TRDU1 108 1.2720 XDUB 13:01:22 00025826316TRDU1 688 1.2720 XDUB 13:01:29 00025826333TRDU1 9 1.2720 XDUB 13:01:29 00025826332TRDU1 1,492 1.2700 XDUB 13:16:40 00025826398TRDU1 191 1.2680 XDUB 13:34:24 00025826453TRDU1 379 1.2680 XDUB 13:34:24 00025826452TRDU1 636 1.2720 XDUB 14:15:07 00025826761TRDU1 1,000 1.2720 XDUB 14:20:11 00025826807TRDU1 1,000 1.2720 XDUB 14:20:11 00025826806TRDU1 794 1.2720 XDUB 14:20:11 00025826804TRDU1 1,366 1.2720 XDUB 14:20:11 00025826803TRDU1 48 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826823TRDU1 62 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826822TRDU1 577 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826821TRDU1 302 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826820TRDU1 220 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826819TRDU1 251 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826818TRDU1 700 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826817TRDU1 332 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826816TRDU1 973 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826815TRDU1 124 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826814TRDU1 245 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826813TRDU1 818 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826812TRDU1 671 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826811TRDU1 1,489 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826810TRDU1 37 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826809TRDU1 160 1.2720 XDUB 14:20:13 00025826808TRDU1 803 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826831TRDU1 892 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826830TRDU1 1,117 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826829TRDU1 225 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826828TRDU1 1,986 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826827TRDU1 40 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826826TRDU1 1,718 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826825TRDU1 1,358 1.2720 XDUB 14:20:41 00025826824TRDU1 1,535 1.2720 XDUB 14:22:11 00025826845TRDU1 359 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826852TRDU1 497 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826851TRDU1 48 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826850TRDU1 466 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826849TRDU1 1,409 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826848TRDU1 334 1.2720 XDUB 14:22:41 00025826847TRDU1 1,450 1.2700 XDUB 14:32:37 00025826960TRDU1 81 1.2680 XDUB 14:34:11 00025826997TRDU1 578 1.2680 XDUB 14:34:13 00025826998TRDU1 588 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827285TRDU1 55 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827284TRDU1 605 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827283TRDU1 55 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827282TRDU1 55 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827281TRDU1 164 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827280TRDU1 78 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827279TRDU1 329 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827278TRDU1 611 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827277TRDU1 215 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827276TRDU1 2,240 1.2720 XDUB 14:47:18 00025827275TRDU1 11 1.2740 XDUB 14:54:22 00025827395TRDU1 428 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827445TRDU1 748 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827444TRDU1 78 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827443TRDU1 156 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827442TRDU1 121 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827441TRDU1 161 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827440TRDU1 134 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827439TRDU1 151 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827438TRDU1 41 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827437TRDU1 95 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827436TRDU1 63 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827435TRDU1 59 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827434TRDU1 184 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827433TRDU1 88 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827432TRDU1 57 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827431TRDU1 83 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827430TRDU1 63 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827429TRDU1 700 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827428TRDU1 1,000 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827426TRDU1 1,991 1.2740 XDUB 14:57:23 00025827422TRDU1 719 1.2740 XDUB 14:57:24 00025827446TRDU1 83 1.2740 XDUB 14:57:25 00025827450TRDU1 814 1.2720 XDUB 14:57:25 00025827449TRDU1 158 1.2740 XDUB 14:57:25 00025827448TRDU1 844 1.2740 XDUB 14:57:25 00025827447TRDU1 1,400 1.2720 XDUB 14:57:26 00025827452TRDU1 1,750 1.2720 XDUB 14:57:26 00025827451TRDU1 311 1.2700 XDUB 15:03:01 00025827555TRDU1 1,113 1.2700 XDUB 15:03:01 00025827554TRDU1 266 1.2680 XDUB 15:05:14 00025827572TRDU1 722 1.2680 XDUB 15:05:14 00025827571TRDU1 1,580 1.2700 XDUB 15:05:14 00025827570TRDU1 3,415 1.2720 XDUB 15:12:26 00025827721TRDU1 259 1.2720 XDUB 15:12:26 00025827720TRDU1 150 1.2760 XDUB 15:12:26 00025827719TRDU1 345 1.2760 XDUB 15:12:26 00025827718TRDU1 283 1.2760 XDUB 15:12:26 00025827717TRDU1 920 1.2760 XDUB 15:12:26 00025827716TRDU1 1,121 1.2760 XDUB 15:12:26 00025827715TRDU1 60 1.2720 XDUB 15:12:27 00025827723TRDU1 38 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827822TRDU1 13 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827821TRDU1 30 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827820TRDU1 23 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827819TRDU1 38 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827818TRDU1 32 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827817TRDU1 122 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827816TRDU1 31 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827815TRDU1 33 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827814TRDU1 640 1.2720 XDUB 15:20:25 00025827813TRDU1 1,485 1.2740 XDUB 15:20:25 00025827812TRDU1 153 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827842TRDU1 55 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827841TRDU1 38 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827837TRDU1 71 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827836TRDU1 246 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827835TRDU1 55 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827834TRDU1 78 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827833TRDU1 39 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827832TRDU1 1,515 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827831TRDU1 2,779 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827830TRDU1 733 1.2720 XDUB 15:21:30 00025827829TRDU1 1,671 1.2720 XDUB 15:26:50 00025827885TRDU1 1,581 1.2700 XDUB 15:27:33 00025827888TRDU1 1,678 1.2680 XDUB 15:31:48 00025827938TRDU1 2,207 1.2700 XDUB 15:47:38 00025828165TRDU1 1,721 1.2700 XDUB 15:47:39 00025828166TRDU1 1,561 1.2700 XDUB 15:50:23 00025828232TRDU1 87 1.2700 XDUB 15:52:59 00025828249TRDU1 482 1.2700 XDUB 15:52:59 00025828248TRDU1 941 1.2700 XDUB 15:52:59 00025828247TRDU1 594 1.2700 XDUB 15:55:37 00025828295TRDU1 832 1.2700 XDUB 15:55:37 00025828294TRDU1 1,673 1.2700 XDUB 15:58:07 00025828324TRDU1 1,292 1.2700 XDUB 16:00:39 00025828346TRDU1 229 1.2700 XDUB 16:00:39 00025828345TRDU1 1,580 1.2700 XDUB 16:03:22 00025828383TRDU1 948 1.2700 XDUB 16:05:44 00025828418TRDU1 501 1.2700 XDUB 16:05:44 00025828417TRDU1 1,784 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828491TRDU1 221 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828490TRDU1 1,287 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828489TRDU1 42 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828488TRDU1 413 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828487TRDU1 587 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828486TRDU1 192 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828485TRDU1 165 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828484TRDU1 1,000 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828483TRDU1 920 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828482TRDU1 247 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828481TRDU1 274 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828480TRDU1 920 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828479TRDU1 3 1.2680 XDUB 16:07:39 00025828478TRDU1 385 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828823TRDU1 196 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828822TRDU1 285 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828821TRDU1 82 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828820TRDU1 1,629 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828819TRDU1 1,265 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828818TRDU1 83 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828817TRDU1 635 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828816TRDU1 487 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828815TRDU1 423 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828814TRDU1 181 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828813TRDU1 1,090 1.2640 XDUB 16:26:05 00025828812TRDU1 1,447 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828831TRDU1 1,447 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828829TRDU1 792 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828827TRDU1 1,568 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828826TRDU1 642 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828825TRDU1 382 1.2640 XDUB 16:26:06 00025828824TRDU1 386 1.2640 XDUB 16:27:21 00025828862TRDU1 1,048 1.2640 XDUB 16:27:30 00025828875TRDU1 1,460 1.2640 XDUB 16:27:52 00025828886TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 700 1.0580 XLON 08:33:30 00025823531TRDU1 1,278 1.0580 XLON 08:33:30 00025823532TRDU1 1,193 1.0580 XLON 08:46:54 00025823797TRDU1 700 1.0580 XLON 08:46:54 00025823796TRDU1 603 1.0720 XLON 10:02:36 00025824929TRDU1 153 1.0720 XLON 10:02:37 00025824934TRDU1 143 1.0720 XLON 10:02:37 00025824933TRDU1 392 1.0720 XLON 10:02:37 00025824932TRDU1 1,466 1.0720 XLON 10:02:37 00025824931TRDU1 147 1.0720 XLON 10:02:37 00025824930TRDU1 208 1.0720 XLON 10:03:33 00025824965TRDU1 7,700 1.0720 XLON 10:13:33 00025825106TRDU1 733 1.0720 XLON 10:15:28 00025825166TRDU1 3,926 1.0720 XLON 10:17:04 00025825190TRDU1 180 1.0720 XLON 10:17:04 00025825186TRDU1 56 1.0720 XLON 10:17:04 00025825184TRDU1 200 1.0720 XLON 10:17:04 00025825182TRDU1 1,535 1.0800 XLON 11:14:47 00025825871TRDU1 24 1.0780 XLON 11:36:44 00025825976TRDU1 2,213 1.0780 XLON 11:36:47 00025825978TRDU1 3,593 1.0820 XLON 11:46:46 00025826072TRDU1 169 1.0820 XLON 11:46:46 00025826071TRDU1 361 1.0820 XLON 11:46:46 00025826068TRDU1 53 1.0820 XLON 11:46:46 00025826065TRDU1 738 1.0760 XLON 12:21:36 00025826193TRDU1 2,028 1.0760 XLON 12:21:37 00025826195TRDU1 1,360 1.0760 XLON 12:21:37 00025826194TRDU1 1,304 1.0760 XLON 12:50:07 00025826270TRDU1 589 1.0760 XLON 12:50:07 00025826269TRDU1 1,121 1.0760 XLON 13:01:29 00025826334TRDU1 858 1.0760 XLON 13:01:29 00025826331TRDU1 211 1.0720 XLON 13:34:32 00025826454TRDU1 1,025 1.0740 XLON 13:53:02 00025826591TRDU1 826 1.0740 XLON 14:01:29 00025826654TRDU1 1,135 1.0740 XLON 14:01:32 00025826655TRDU1 1,852 1.0740 XLON 14:19:41 00025826802TRDU1 1,923 1.0740 XLON 14:19:41 00025826801TRDU1 1,975 1.0740 XLON 14:20:11 00025826805TRDU1 2,015 1.0760 XLON 14:56:56 00025827421TRDU1 2,014 1.0760 XLON 14:57:23 00025827427TRDU1 458 1.0760 XLON 14:57:23 00025827425TRDU1 3,826 1.0760 XLON 14:57:23 00025827424TRDU1 66 1.0760 XLON 14:57:23 00025827423TRDU1 699 1.0740 XLON 15:17:55 00025827795TRDU1 665 1.0740 XLON 15:21:30 00025827840TRDU1 685 1.0740 XLON 15:21:30 00025827839TRDU1 777 1.0740 XLON 15:21:30 00025827838TRDU1 83 1.0660 XLON 15:32:12 00025827965TRDU1 447 1.0660 XLON 15:32:12 00025827964TRDU1 104 1.0660 XLON 15:32:12 00025827963TRDU1 578 1.0720 XLON 15:59:49 00025828336TRDU1 683 1.0720 XLON 16:00:28 00025828343TRDU1 793 1.0720 XLON 16:06:02 00025828424TRDU1 1,283 1.0720 XLON 16:06:02 00025828423TRDU1 1,209 1.0720 XLON 16:07:09 00025828466TRDU1 674 1.0720 XLON 16:07:09 00025828465TRDU1 462 1.0720 XLON 16:07:09 00025828464TRDU1 1,423 1.0720 XLON 16:07:09 00025828463TRDU1 2,095 1.0720 XLON 16:07:09 00025828462TRDU1 859 1.0720 XLON 16:07:09 00025828461TRDU1 499 1.0680 XLON 16:19:48 00025828667TRDU1 590 1.0680 XLON 16:19:55 00025828669TRDU1 106 1.0660 XLON 16:26:06 00025828830TRDU1 578 1.0660 XLON 16:27:08 00025828857TRDU1 469 1.0660 XLON 16:28:02 00025828896TRDU1 578 1.0660 XLON 16:28:48 00025828905TRDU1

