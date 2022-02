Die Rendite eines MSCI-World-ETF ist in letzter Zeit weder Fisch noch Fleisch. Einerseits hält sich der Verlust seit dem Allzeithoch mit einem Minus von rund 7 % noch immer in Grenzen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 07.02.2022). Andererseits scheint sich der Abwärtstrend beim MSCI World Index mittelfristig festgebissen zu haben. Das Jahr 2022 könnte ohne Frage als Abkühlungsphase in die Geschichte des weltweiten Aktienmarkts eingehen. Nicht zuletzt wegen der US-Notenbank, die demnächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...