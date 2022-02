LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA nach Quartalszahlen von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ungeachtet angehobener Ergebnisschätzungen spiegele das neue Kursziel eine niedrigere Bewertung sowie vorsichtigere Annahmen für den Kapitalüberschuss der spanischen Bank wider, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die enttäuschende harte Kernkapitalquote und regulatorischer Gegenwind erhöhten die Unsicherheit, die unter anderem auch wegen des Geschäftes in der Türkei bestehe./gl/tih



ISIN: ES0113211835

