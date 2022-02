WIESBADEN (ots) -Mit dem Hund Gassi gehen ist insbesondere in Zeiten coronabedingter Einschränkungen eine gern gesehene Ablenkung und Freizeitbeschäftigung. Für mehr Umsatz dürfte der Haustiertrend gerade auch bei Tierärztinnen und Tierärzten gesorgt haben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erzielte das Veterinärwesen im Corona-Jahr 2020 rund 4,4 Milliarden Euro Umsatz und damit ein Plus von 10,6 % gegenüber 2019. Schon vor Ausbruch der Pandemie waren die Umsätze in der Branche gestiegen: Im Vor-Corona-Jahr 2019 um 5,9 % gegenüber 2018.Damit gehörten Tierarztpraxen und das sonstige Veterinärwesen zu den wenigen Branchen, die 2020 ein deutliches Umsatzplus verzeichneten. Zum Vergleich: Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg sank der Jahresumsatz 2020 um insgesamt 3,8 % gegenüber dem Vorjahr.Die Zahl der Rechtlichen Einheiten im Veterinärwesen lag im Jahr 2020 bei rund 11 000 und war damit nahezu unverändert.Rund 1 500 Absolventinnen und Absolventen der Tiermedizin im Jahr 2020Derweil gab es im Jahr 2020 in der Tiermedizin so viele Nachwuchskräfte wie lange nicht mehr: 1 534 Absolventinnen und Absolventen - darunter 83 % Frauen - erlangten hierzulande einen Hochschulabschluss einschließlich einer Promotion - 18 % mehr als im Vorjahr. Mehr Hochschulabschlüsse in der Tiermedizin hatte es zuletzt im Jahr 2005 gegeben (1 551).Methodische Hinweise:Die Zahlen zum Veterinärwesen basieren auf dem statistischen Unternehmensregister und beziehen sich auf Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten im Berichtsjahr sowie Sitz in Deutschland. Die Umsatzentwicklung wurde im Rahmen einer Sonderauswertung anhand eines Mikrodaten-Vergleichs der einzelnen Berichtsjahre ermittelt. Die Umsatzentwicklung der Gesamtwirtschaft bezieht sich auf die Wirtschaftszweige B bis N und P bis S der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008).Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5140874