TAGESTHEMA

In einer weiteren Abkehr vom handelspolitischen Konfrontationskurs seines Vorgängers Donald Trump hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan angekündigt. Ab April sollen die 2018 eingeführten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte aus Japan abgeschafft werden. Die Vergünstigung ist auf eine Gesamtmenge von bis zu 1,25 Millionen Tonnen pro Jahr beschränkt. Trump hatte die Handelsbeschränkungen noch mit nationalen Sicherheitsbedenken begründet. Biden rückte davon jedoch ab. Bereits vergangenes Jahr hatte er ein Ende der Strafzölle auf Stahl aus der EU verkündet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -82,8 Mrd USD zuvor: -80,17 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.479,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.574,50 +0,1% Nikkei-225 27.284,52 +0,1% Hang-Seng-Index 24.341,08 -1,0% Kospi 2.746,47 +0,1% Shanghai-Composite 3.450,79 +0,6% S&P/ASX 200 7.186,70 +1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong nachgeben, geht es an den anderen Plätzen der Region aufwärts. Im Blickpunkt steht der Stahlsektor. Zum einen haben die USA in einer weiteren Abkehr vom handelspolitischen Konfrontationskurs unter Präsident Trump eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan angekündigt, zum anderen hat Peking laut den Analysten von KGI Securities das Ziel wiederholt, den Stahlsektor im Land konsolidieren und restrukturieren zu wollen. In Tokio legen Nippon Steel um 2,5 und Nippon Steel Trading um 1,8 Prozent zu und chinesische Stahlaktien schneiden besser ab als der breite Markt, der von Sorgen wegen immer wieder ausbrechender Corona-Infektionswellen belastet wird. In Hongkong folgt der Markt bei den Technikwerten der schwächeren US-Vorgabe, was den HSI nach unten zieht. Meituan, Alibaba und Tencent verlieren bis zu 4 Prozent. Anders als in China wird in Seoul die Corona-Pandemie aktuell entspannter gesehen, weil die dominierende Omikron-Variante als weniger gefährlich gilt als frühere Virusvarianten. Gesucht sind daher Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor wie Jeju Air (+7,4%) und Hanatour Service (+4,1%). LG Energy legen um fast 5 Prozent zu, nachdem der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge 2021 schwarze Zahlen geschrieben hat. Auch in Japan gehören Aktien aus dem Reisesektor zu den Gewinnern.

US-NACHBÖRSE

Der Speicherchipdesigner Rambus übertraf mit seinen Zahlen einmal mehr die Erwartungen der Analysten, die Aktie wurde dennoch 2,6 Prozent niedriger gehandelt. Take-Two Interactive Software übertraf mit seinen Drittquartalszahlen ebenso die Konsensschätzungen, wenngleich der Gewinn rückläufig war, und erhöhte zudem den Ausblick leicht, blieb damit aber dennoch knapp unter den kursierenden Erwartungen des Marktes. Die Aktie des Videospieleentwicklers verlor 2 Prozent. Chegg verteuerten sich dagegen um gut 7 Prozent. Der Experte für Bildungstechnologie übertraf mit seinen Viertquartalsergebnissen die Erwartungen und profitierte dabei von der Corona-Pandemie. Beim Cloud- und Softwareunternehmen Teradata (+6,9%) fielen im vierten Quartal Gewinn und Umsatz besser als von Analysten erwartet aus. Die Aktie legte auf Nasdaq.com um 6,9 Prozent zu. Amgen bewegten sich kaum, nachdem das Biotechnologieunternehmen zwar einen Gewinn über Erwarten gemeldet hatte, mit dem Umsatz aber etwas zurückblieb. Tenet Healthcare zeigten sich unverändert. Der Gesundheitsdienstleister hatte rückläufige Umsätze und Gewinne berichtet. Nvidia legten ein halbes Prozent zu und reagierten damit zunächst kaum darauf, dass der geplante 66 Milliarden Dollar schwere Verkauf der Softbank-Chiptochter Arm an Nvidia offenbar gescheitert ist. Laut der Financial Times gibt es Bedenken seitens der Wettbewerbsbehörden in den USA, Großbritannien und der EU. Meta Platforms lagen 1 Prozent schwächer mit der Nachricht, dass Peter Thiel den Board der Facebook-Mutter verlassen wird. Thiel ist einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.091,13 +0,0% 1,39 -3,4% S&P-500 4.483,87 -0,4% -16,66 -5,9% Nasdaq-Comp. 14.015,67 -0,6% -82,34 -10,4% Nasdaq-100 14.571,25 -0,8% -123,10 -10,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 881 Mio 941 Mio Gewinner 1.801 1.503 Verlierer 1.566 1.796 unverändert 159 144

Überwiegend leichter - Zwischenzeitlich hatten Käufer das gesunkene Niveau zu Käufen genutzt, konnten sich letztlich aber nicht durchsetzen. Zu groß sind die Sorgen um Inflation und steigende Zinsen, worunter erneut insbesondere Technik- und Wachstumstitel litten. Hasbro lag zwar mit Gewinn und Umsatz im vierten Quartal über den Markterwartungen, doch rechnet der Spielehersteller 2022 mit einem langsameren Wachstum. Die Aktie verlor 1 Prozent. Tyson Foods(+12,2%) übertraf ebenfalls die Schätzungen der Analysten. Der Kurs der Facebook-Mutter Meta sackte um 5,1 Prozent ab. Der Konzern erwägt, das Geschäft von Facebook und Instagram in Europa zu schließen wegen der Pläne der europäischen Regulierungsbehörden, neue Gesetze auszuarbeiten, die vorschreiben, wie die Nutzerdaten der EU-Bürger über den Atlantik übertragen werden. Die Peloton-Aktie schoss um 21 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Fitnessgeräten zieht laut einem Bericht verstärkte Interesse von Finanzinvestoren auf sich, darunter auch Amazon. Die Amazon-Aktie legte um 0,2 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 -2,4 1,31 55,8 5 Jahre 1,77 -0,7 1,77 50,5 7 Jahre 1,89 +0,2 1,89 44,9 10 Jahre 1,92 +0,6 1,91 40,8 30 Jahre 2,22 +1,1 2,21 32,3

Nach dem kräftigen Anstieg der Renditen am Freitag tendierten diese wenig verändert.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:32 % YTD EUR/USD 1,1419 -0,2% 1,1442 1,1427 +0,4% EUR/JPY 131,85 +0,1% 131,68 131,69 +0,7% EUR/GBP 0,8441 -0,1% 0,8453 0,8444 +0,5% GBP/USD 1,3528 -0,0% 1,3533 1,3533 -0,0% USD/JPY 115,46 +0,3% 115,09 115,23 +0,3% USD/KRW 1.198,14 +0,1% 1.196,92 1.200,49 +0,8% USD/CNY 6,3624 +0,0% 6,3623 6,3585 +0,1% USD/CNH 6,3669 +0,1% 6,3627 6,3623 +0,2% USD/HKD 7,7953 +0,0% 7,7925 7,7927 -0,0% AUD/USD 0,7125 +0,0% 0,7123 0,7093 -1,9% NZD/USD 0,6642 +0,1% 0,6633 0,6629 -2,7% Bitcoin BTC/USD 44.704,46 +1,4% 44.103,41 42.747,53 -3,3%

Der Dollar gab leicht nach, der Dollar-Index fiel um 0,1 Prozent. Die Unicredit sieht für den Dollar trotz des starken US-Arbeitsmarktberichts für Januar zunächst nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Der Bericht zeige zwar, dass die US-Konjunktur "robust genug bleibt", um der US-Notenbank ab März eine Erhöhung der Leitzinsen zu erlauben; diese Aussicht sei aber im Dollarkurs schon eingepreist. Außerdem habe nun auch die EZB die Tür für mögliche Zinserhöhungen 2022 geöffnet. Der Euro notierte bei 1,1439 Dollar und damit knapp unter dem jüngsten Hoch am Freitag und mehr als 2,5 Cent über dem Stand von vor einer Woche.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,47 91,32 +0,2% 0,15 +22,2% Brent/ICE 92,71 92,69 +0,0% 0,02 +19,9%

Nach zuletzt sechs Handelstagen mit Gewinnen kamen die Ölpreise leicht zurück. Die Abgaben führten Händler auf mögliche Fortschritte bei den Atom-Gesprächen mit dem Iran zurück. Die USA werden die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Iran aufheben, um den Fortgang der Verhandlungen zu erleichtern. Im Fall eines neuen Atomabkommens könnte deutlich mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Keine Auswirkungen hatte die Ankündigung vom saudischen Öl-Konzern Aramco, im März die Ölpreise anzuheben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,23 1.820,49 -0,1% -1,27 -0,6% Silber (Spot) 22,87 23,01 -0,6% -0,14 -1,9% Platin (Spot) 1.018,89 1.024,55 -0,6% -5,66 +5,0% Kupfer-Future 4,46 4,46 -0,1% -0,01 -0,2%

February 08, 2022 02:10 ET (07:10 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Goldpreis (+0,8%) verbuchte den höchsten Gewinn seit drei Wochen und entfernte sich von der 1.800er Marke nach oben.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Dezember 0,2 Prozent unter Vorjahr ausgefallen. Die Erwartung hatte bei einem Anstieg von 0,3 Prozent gelegen.

USA/RUSSLAND

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz die Warnung an Moskau gerichtet, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine das Aus für die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 bedeuten würde.

AMGEN

hat im vierten Quartal einen Gewinn über Erwarten erzielt, blieb aber beim Umsatz etwas unter der Prognose. Der Gewinn stieg auf 1,9 (Vorjahr: 1,6) Milliarden Dollar, der Gesamtumsatz auf 6,85 (6,35) Milliarden Dollar. Der Umsatzanstieg wurde durch die Zusammenarbeit mit Eli Lilly & Co. getrieben.

META PLATFORMS

Peter Thiel, einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied, plant, von seiner Position bei dem Social-Media-Riesen zurückzutreten. Thiel will sich auf die Unterstützung republikanischer Kandidaten konzentrieren, die die Agenda des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei den Zwischenwahlen 2022 unterstützen.

META PLATFORMS

erwägt, das Geschäft von Facebook und Instagram in Europa zu schließen. Die Drohung bezieht sich auf die Pläne der europäischen Regulierungsbehörden, neue Gesetze auszuarbeiten, die vorschreiben, wie die Nutzerdaten der EU-Bürger über den Atlantik übertragen werden.

SOFTBANK/NVIDIA

Nvidia und Softbank haben den Megadeal zum Verkauf des britischen Chipentwicklers Arm an Nvidia offenbar zu den Akten gelegt. Eine mit der Situation vertraute Person sagte, dass die beiden Unternehmen die Transaktion nach Einwänden diverser Aufsichtsbehörden abgeblasen hätten. Stattdessen plane die Softbank Group Corp, die Arm besitzt, den Chipspezialisten an die Börse zu bringen. Nvidia hatte im September 2020 zugestimmt, Arm für 40 Milliarden Dollar von Softbank zu kaufen. Allerdings hatten sehr früh diverse Regulierer rund um den Globus Einwände angemeldet. Softbank kassiert aus der gescheiterten Transaktion mit Nvidia eine Entschädigungszahlung von 1,25 Milliarden Dollar.

WARNER BROS.

Der Co-Produzent von "The Matrix Resurrections", die Village Roadshow Entertainment Group, hat Klage gegen das Hollywood-Studio Warner Bros. eingereicht. Anlass ist Warners Entscheidung, den Film gleichzeitig auf dem Streamingdienst HBO Max und in den Kinos zu veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

February 08, 2022 02:10 ET (07:10 GMT)

