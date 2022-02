In den USA wurden neue Aktienzertifikate (ADS) von ALIBABA registriert, insgesamt eine Milliarde. Es wird darauf spekuliert, dass sich Insider, entweder das Management oder SOFTBANK, in naher Zukunft von ALIBABA-Aktien trennen werden. Das verschlechtert die Stimmung zusätzlich. SOFTBANK hält 5,39 Mrd. Stammaktien, was 673,76 Mio. ADS oder einem Anteil von 24,8 % entspricht. Desinvestments stehen bei SOFTBANK ohnehin auf der Agenda, ein Ausstieg ist also plausibel. Die Spekulationen kosteten die Aktie rd. 7 %. Einsteigen? Die Aktie arbeitet am Boden um 115 $. Mit engem Stopp bei 105 $ ist ein Trade vertretbar.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

ALIBABA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de