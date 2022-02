The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2022ISIN NameUS67106E1010 OTP BNK GDR 144A 1/2UF100XS1188094673 NATL GRID NA 15/22 MTNDE000BLB2710 BAY.LDSBK.IS.15/22DE000NRW0GL0 LAND NRW SCHATZ15R1350DE000HLB1ZM5 LB.HESS.-THR. 0514B/007DE000HLB2HF5 LB.HESS.-THR.17/22 OPFDE000DK0C9R0 DEKA GM ANL 15/22DE000A2LQSQ5 KRED.F.WIED.19/22 MTNUS219868CB02 CORP.ANDINA 19/22DE000DK0SMT9 DEKA AD FESTZINS 19/22DE000LB12718 LBBW STUFENZINS 19/22DE000LB13J91 LBBW NK STUFENZINS 20/22DE000DK0V4F3 DEKA DL FESTZINS 20/22DE000LB13JC0 LBBW DL-STUFENZINS 20/22DE000LB13J83 LBBW CD STUFENZINS 20/22CH0307256401 ZUERCHER KT.BK 16-22FR0013482809 LVMH 20/22 FLR MTNCH0373476537 PSP SWISS PROP. 18-22CH0109559598 PFZ.SCHW.KT.BKN 10-22 400DE000DK0V4G1 DEKA NK FESTZINS 20/22