Nach dem festeren Wochenauftakt dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erneut leicht zulegen. Für Zurückhaltung könnten allerdings die weiter steigenden Anleihenrenditen sorgen. Bei höheren Zinsen büßen Aktien an Attraktivität ein. Zudem verteuert sich die Refinanzierung der Unternehmen mittels Krediten und Anleihen. Am Dienstagmorgen wurde der DAX rund 0,2 Prozent höher bei 15.236 Punkten taxiert. ...

