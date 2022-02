Corestate Aktie konnte sich zuletzt fangen nach einer langen Zeit kräftiger Kurs-Verlusten. Gründe für die extreme Kursschwäche? Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) schaut auf eine bewegte Zeit zurück: Neuausrichtung, hohe Schuldenlast, zweimal Komplettaustausch der Hauptaktionäre, Und als der Kurs um die 8,00 EUR dümpelte, deutete sich die Trendwende an: Die beiden erfahrenen und mit erfolgreichem Track-Rekord im Immobilienbereich glänzenden "Neuaktionäre, Karl Ehlerding und Stavros Efremidis, verkündeten ihren Einstieg am 02.12.2021. Was könnte die Investoren gereizt haben? ...

