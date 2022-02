Der Sohn von John Lennon hat eine Reihe von Beatles-Andenken als NFT verkauft. Eine handgeschriebene Notiz von Paul McCartney brachte beispielsweise 77.000 US-Dollar ein. Julian Lennon (58), der Sohn von Ex-Beatle John Lennon (1940- 1980), hat im Rahmen einer NFT-Auktion (Non-Fungible Token) Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigert. Stücke aus seiner Privatsammlung, darunter Gitarren, Song-Manuskripte und Kleidungsstücke, kamen am Montag beim Auktionshaus Julien's in Kalifornien unter den Hammer. Mehr zum Thema Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...