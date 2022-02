Stuttgart (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kaum zu glauben: Es gab doch tatsächlich mal Zeiten, da haben die Menschen nur ein- oder zweimal im Jahr ihre schmutzige Wäsche gewaschen - mit der Hand am Fluss oder Dorfbrunnen und mehrere Tage lang, damit sie am Ende auch wirklich sauber wird. Mit einer modernen Waschmaschine, die heute in über 96 Prozent der deutschen Haushalte steht, geht das natürlich viel einfacher, schneller und nachhaltiger. Oliver Heinze verrät Ihnen (zum Tag der Waschmaschine am 23. Februar) mehr über diese großartige Erfindung.Sprecher: Fun-Fact vorweg: Es gibt gleich mehrere Erfinder der Waschmaschine. Einer davon ist der deutsche Theologe Jacob Christian Schäffer mit seiner bereits 1767 geborenen Idee der sogenannten "Rührflügelmaschine".O-Ton 1 (Umfrage 1, 16 Sek.): Frau: "Ich glaube, das ist irgendein Gerät für die Küche, dass man damit besser den Teig schlagen kann und ja, dass es insgesamt einfach alles viel besser und schneller geht." Mann: "Eine Maschine, die was rühren kann und Flügel hat und dadurch intensiver rühren kann." Frau: "(Lacht) Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mann: "Das könnte so ein Mixer sein. Stimmt das?"Sprecher: Na ja, fast. Im Grunde war diese Neuheit tatsächlich nix anderes als ein Holzbottich mit einer Kurbel, mit der man die Wäsche im Wasser hin- und herbewegen konnte. Die erste Waschmaschine mit Elektromotor meldete der amerikanische Ingenieur Alva John Fisher allerdings erst 1910 zum Patent an. Seitdem hat sich aber viel getan.O-Ton 2 (Umfrage 2, 18 Sek.): Frau: "Ich habe eine neue Waschmaschine, da knittert nichts mehr. Holst du raus, fertig, (lacht) ohne bügeln." Frau: "Meine Wollsachen, die sind immer noch sehr flauschig." Mann: "Also am liebsten ist mir die 'Schnellwaschfunktion 20 Minuten', weil ich auch gerne mal was auf den letzten Drücker sauber haben will." Frau: Und was ich daran total schätze ist halt, dass die super sparsam ist, was das Wasser angeht."Sprecher: Natürlich gibt's neben wasser- längst auch stromsparende Waschmaschinen, um Klima und Umwelt zu schonen. In dem Zusammenhang empfiehlt der Bauknecht-Experte Fabio Mura außerdem:O-Ton 3 (Fabio Mura, 32 Sek.): "Wer schonend waschen möchte, der sollte so oft wie möglich bei niedrigen Temperaturen waschen. Für die Reinigung von Alltagskleidung reichen 30 oder 20 Grad völlig aus. Auch die optimale Dosierung ist für die sanfte Wäschepflege wichtig. Die Dosierung hängt dabei von der Größe der Waschladung, dem Verschmutzungsgrad der Wäsche und der Wasserhärte ab. Generell gilt beim Dosieren: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Unsere GentlePower Waschmaschinen zum Beispiel achten bei jedem Waschgang auf die optimale Menge Waschmittel und sparen zusätzlich auch Strom und Wasser ein."Abmoderationsvorschlag: Also dann mal ran an die nächste Wäscheladung. Mehr über die neueste Waschmaschinen-Generation erfahren Sie unter bauknecht.de.Pressekontakt:WPPKarolin RauTelefon +49 89 710 4078 453bauknecht@wpp.comOriginal-Content von: Bauknecht Hausgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15584/5140983