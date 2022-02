DJ Uran-Hausse - das sind die Meilensteine: Traction Uranium veröffentlicht das Arbeitsprogramm

Uran-Hausse - das sind die Meilensteine: Traction Uranium veröffentlicht das Arbeitsprogramm

Die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, meldet ein 1.400 Meter umfassendes Bohrprogramm. Das Programm umfasst eine bodengestützte geophysikalische Erkundung, die auf dem unternehmenseigenen Projekt "Hearty Bay" durchgeführt wird.

12 Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 1.400 Metern

Das Ziel des Arbeitsprogramms ist es, die Quelle der hochgradig uranführenden Findlingszüge auf "Isle Brochet" zu entdecken. Das Arbeitsprogramm umfasst 12 Explorationsziele und eine bodengestützte elektromagnetische Untersuchung. "Fission 3.0 Corp." verfügt über die Arbeitsgenehmigungen des Umweltministeriums von Saskatchewan für die geplanten Arbeiten in "Hearty Bay".

"Fission 3.0" ist ein Uranprojektentwicklungs- und -explorationsunternehmen, das sich vor allem auf die Projekte im weltbekannten "Athabasca-Becken" konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. Das Unternehmen besitzt derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere dieser Projekte befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen, darunter die Lagerstätten "Arrow", "Triple R" und "Hurricane". Fission 3.0 plant derzeit auf seinem Projekt "PLN" ein Winterexplorations- und Bohrprogramm.

Die Untersuchung zielt auf die Identifizierung neuer geologischer Strukturen, um Ziele für zukünftige Bohrtests zu generieren.

Das Bohrprogramm der Traction Uranium Corp. wird voraussichtlich um den 8. März beginnen und bis April 2022 abgeschlossen sein. Die Schneeräumung der Zufahrtswege zu den Bohrstellen und der Bohrplattformen über dem Eis des Sees ist im Gange, um eine ausreichende Eisdicke zu gewährleisten, damit die Bohrarbeiten sicher durchgeführt und zugehörigen Geräte sicher eingesetzt werden können. Die Bohrziele wurden anhand der 255 km langen detaillierten marinen seismischen Untersuchung, die im Sommer 2019 durchgeführt wurde, und der 2.490 Profilkilometer umfassenden hochauflösenden luftgestützten Magnetik-Untersuchung, die im August 2021 geflogen wurde, definiert.

Michael Malana, Chief Executive Officer, sagte: "Wir haben vorrangige Zonen mittels hochgradig uranhaltiger Findlingszüge identifiziert und freuen uns darauf, diese Ziele auf positive Ergebnisse hin zu überprüfen. Die Bohrungen in Verbindung mit der geplanten EM-Untersuchung werden dem Team neue Daten liefern, um neue geologische Strukturen zu erstellen und neue Bohrziele für zukünftige Programme zu generieren."

Investitionsmagnet - Uran ist wieder ein Hausse-Markt

Insbesondere in den letzten Wochen gab es starke Katalysatoren für die fundamentale Unterstützung der Uran-Hausse. Kernkraft gegen Klimawandel könnte man sogar titeln, denn der Strom aus Kernenergie ist praktisch emissionsfrei. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum die EU-Kommission die Kernenergie auf die Liste der "grünen Energien" in der EU gesetzt hat. Das dürfte die Investitionen in diese Branche weiter befeuern. Die Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett sind bereits investiert: Kleinere und fortschrittlichere Reaktortypen, die sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR), sollen vermehrt entstehen. Sie haben den Vorteil der Flexibilität, denn sie können Strom an den entlegensten Stellen des Planeten produzieren. . In Asien boomt Kernkraft wie nie zuvor!

In der Volksrepublik China etwa sollen in den nächsten Jahren 150 Kernkraftwerke gebaut werden. Die japanische Regierung hat angekündigt, dass fast alle stillgelegten Reaktoren wieder hochgefahren werden. Auch Indien plant den Bau von fast 50 Kraftwerken. Zum Vergleich: Aktuell sind in den Vereinigten Staaten noch 95 Kernreaktoren in Betrieb.

Angebot und Nachfrage sind im Ungleichgewicht!

Die beiden größten Uranproduzenten, Cameco und Kazatomprom, haben ihre Produktion in letzter Zeit aufgrund von verschiedenen Faktoren stark zurückgefahren, dadurch wurde das Angebot am Markt zum Teil deutlich minimiert. Darüber hinaus gibt es aktuell gar nicht so viele Uran-Minen, zudem sind in den letzten Jahren keine neuen Produzenten entstanden, weil die Uran-Lobby in den letzten Jahren nicht die beste war und deshalb kaum in die Exploration investiert wurde.

Ein aussichtsreiches Unternehmen dürfte hier die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ) sein. Der Uran-Explorer ist im Bereich der Mineralexploration und der Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig. Die beiden Vorzeige-Uranprojekte des Unternehmens liegen in der weltbekannten "Athabasca-Region": das Projekt "Hearty Bay", das sechs Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 10.604 Hektar umfasst, und das Projekt "Lazy Edward", das elf Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 1.828 Hektar umfasst.

Die beiden Projekte besitzen eine etablierte Infrastruktur und können bereits aussichtsreiche Probeentnahmen vorweisen. In den nächsten Jahren dürfte also ein riesiges Upside-Potential vorhanden sein, mit dem zu erwartenden Interesse der Investoren dürfte der Kurs bald schon steigen.

Wer das als risikoaffiner Anleger schon früher erkennt, dürfte später wesentlich bessere Renditeaussichten haben, denn auf dem aktuellen Niveau dürfte die Aktie gerade noch deutlich unter Wert zu haben sein. Mit dieser Uran-Aktie können Sie ein potentielles Milliardenunternehmen von Anfang an begleiten und gleichzeitig vom wiederbelebten Uran-Hausse-Markt profitieren.

Über Traction Uranium Corp.

Die Traction Uranium Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das im Bereich der Mineralexploration tätig ist. Das Unternehmen hält eine Beteiligung an der aussichtsreichen "Whitewater Liegenschaft", die sich gerade in der Explorationsphase befindet.

Das Grundstück besteht aus sechs Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.281,72 Hektar in zwei Claim-Blöcken, die als "Whitewater Property North Block" und "Whitewater Property South Block" bezeichnet werden.

Jeder Block besteht aus drei aneinandergrenzenden Claims und befindet sich in der "Slocan Mining Division" (BCGS Map 082K005, NTS Map 082K03E), Kaslo, British Columbia, Kanada. Das Gebiet liegt etwa 26 Kilometer (km) nordöstlich von Kaslo, das wiederum 70 km nördlich von Nelson liegt. Der aktuelle Schwerpunkt von Traction liegt auf der Exploration von zwei Uranlagerstätten im Athabasca-Becken von Saskatchewan in "Lazy Edward Bay" und "Hearty Bay."

