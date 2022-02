Der Anbieter von Fitnessgeräten Peloton dürfte vor einer Übernahme stehen. Die Aktie, die in den vergangenen Monaten stark gelitten hat, steigt am Montag um mehr als 26 Prozent. Alle Informationen, das macht das Papier. Übernahmespekulationen bescheren Peloton am Montag einen Rekord-Kurssprung. Der Fitnessgeräte-Spezialist prüft offenbar das Interesse an einer Übernahme durch verschiedene Bewerber. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...