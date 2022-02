Die Abwärtsbewegung des Marktes stoppte erwartungsgemäss erneut im Bereich der 15.000er-Marke. Wenn die Stimmung aber nicht anhaltend besser wird, droht sich diese Bodenbildungszone aber abzunutzen. Von Andreas Büchler. Der Abverkauf des DAX pausiert an dem bereits vielfach bewährten Wendeareal um 14.800 / 15.000, was nun wieder Spielraum nach oben bis an das obere kurzfristige Schwankungsband (rot) bei etwa 15.500 / 15.600 ermöglicht. Ein Anstieg ...

