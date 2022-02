US500 nach Doji-Tageskerze weiter unentschlossen. Der US500 wird am Dienstag nach einem volatilen Wochenstart voraussichtlich etwas schwächer in den Handel starten. Die Anleger scheinen vor den am Donnerstag anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen vorsichtiger geworden zu sein - der VPI dürfte im Januar um 7,3% im Jahresvergleich gestiegen sein. Ein anhaltender Inflationsdruck ist mit Spekulationen verbunden, dass die Fed die Zinsen stärker anheben und die Bilanz schneller kürzen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...