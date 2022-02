Köln (ots) -- PlayStation 5 und neues Open-World-Adventure "Horizon 2 Forbidden West" mit Stromtarif erhältlich- E WIE EINFACH startet Partnerschaft mit PlayStationDa Gaming und Energie einfach zusammengehören, haben der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH und PlayStation eine ganz besondere Partnerschaft auf die Beine gestellt. Neukund:innen können ab sofort unter https://www.e-wie-einfach.de/ps5 einen Tarif mit 100 Prozent Ökostrom abschließen und erhalten ein wahres Power-Bundle: Zusätzlich zur PlayStation 5 enthält das Angebot das lang erwartete Game "Horizon Forbidden West", 12 Monate PlayStation Plus sowie on top eine 24-monatige Tarif-Preisgarantie."Die Kooperation mit PlayStation ist für uns das perfekte Match. Denn als digitaler Challenger ist es so möglich, unsere Zielgruppe passgenau zu erreichen. Und das alles natürlich mit grüner Energie", so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.E WIE EINFACHE WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach), Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/), LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh), Twitter (https://twitter.com/e_wie_einfach) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach).Über Sony Interactive EntertainmentDas Unternehmen Sony Interactive Entertainment (SIE) ist als weltweit führend in der interaktiven und digitalen Unterhaltung anerkannt und für die Marke PlayStation® sowie die dazugehörigen Produkte und Services verantwortlich. PlayStation hat schon seit dem Start der ersten PlayStation 1994 in Japan den Markt mit Innovationen bereichert. Zu den Produkten und Services der PlayStation-Familie gehören: PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStationStore, PlayStation®Plus, PlayStationNow und die hochgelobten PlayStation-Softwaretitel von PlayStation Studios. SIE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und globalen Funktionen in Kalifornien, London und Tokio.Pressekontakt:E WIE EINFACH GmbHBettina DongesSalierring 47-5350677 Köln0221-17737-308presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/5141088