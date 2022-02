DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

- Erfolgreiches Jahr 2021 mit wegweisenden Aufträgen von Krankenhäusern, die in der Digitalisierung führend sind

- CGM HIS nach erfolgreicher Post-Merger-Integration der größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte nun einer der führenden Anbieter von Krankenhausinformationssystemen in Europa

- Portfolio mittels Akquisitionen erweitert um Bildmanagement-Lösungen (VISUS) und Data-Warehouse-Systeme (KMS)

- Stärkung der Position im attraktiven Wachstumsmarkt "Social Care" mit einem hochkarätigen Auftrag (Bethel) und einem neuen cloudbasierten Angebot für soziale Pflegedienste in der Entwicklung

- Organisches Wachstumsprofil durch Krankenhauszukunftsgesetz weiter gestärkt



Koblenz. CompuGroup Medical (CGM), einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, blickt in seinem Segment Krankenhausinformationssysteme auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Post-Merger-Integration der größten Akquisition in der Geschichte von CGM gehört das Krankenhausgeschäft zu den führenden Anbietern von Krankenhausinformationssystemen, Laborinformationssystemen, in der mobilen Pflege, bei Bildmanagement-Lösungen und Enterprise Resource Planning-Tools in Europa. Mit einer deutlich gestärkten Marktposition im deutschen Kernmarkt profitiert das Krankenhausgeschäft von einer vergrößerten Reichweite und baut auf einem ausgezeichneten Kundenstamm von mehr als 2.150 Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen auf. Das Unternehmen hat mehrere herausragende Projekte mit Einrichtungen, die führend in der Digitalisierung sind, für sich gewinnen können. Dazu gehört das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), eine der führenden Universitätskliniken Europas. Dies ist ein Beleg für die bahnbrechende Technologie der innovativen G3-Produktplattform von CGM. Das starke organische Wachstum wurde durch zahlreiche Digitalisierungsinitiativen in den Märkten des Unternehmens vorangetrieben, zum Beispiel durch die Erweiterung der Vernetzungs- und Kommunikationsfunktionen in Deutschland und durch Lösungen im Laborgeschäft, die im Zusammenhang mit COVID-19 entwickelt wurden.

Im Jahr 2021 hat CGM sein Krankenhausportfolio durch gezielte Akquisitionen erweitert. VISUS Health IT, einer der führenden Anbieter für IT-Lösungen zur Verarbeitung und Archivierung radiologischer Bilder und Daten, wurde vollständig in das KIS-Segment integriert. VISUS versorgt mehr als 1.500 Kunden, davon mehr als 900 Kliniken und mehr als 600 Arztpraxen, mit Produkten, die die Transformation bei Kunden im Krankenhaussegment von CGM unterstützen. Die Softwarelösungen von VISUS ermöglichen die komplexe Auswertung von medizinischen Bildern auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Darüber hinaus ergänzt KMS, der führende Anbieter von Data-Warehouse-Lösungen, seit dem vergangenen Jahr das Portfolio von CGM. Mit dieser nun voll integrierten Funktion schafft CGM einen Mehrwert für die Geschäftsmodelle von mehr als 350 Kunden, indem es Werkzeuge zur Optimierung des klinischen Workflows auf Basis prozessbezogener Daten bereitstellt.

Im Bereich "Social Care" ist die durchgängige Prozessunterstützung eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche digitale Transformation. CompuGroup Medical bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen an, die auf die Bedürfnisse von Kunden im postakuten Bereich zugeschnitten sind. Der jüngste Auftrag der deutschen Stiftung Bethel, einer der größten diakonischen Einrichtungen in Europa, bestätigt das hochwertige Produktportfolio von CGM. Der Auftrag umfasst das Cloud-fähige CGM SOZIAL HR Management, das auf der G3-Technologie aufbaut und Bethel einen mobilen Behandlungsdokumentationsdienst und ein neues webbasiertes Tool für die Ressourcen- und Einsatzplanung für mehr als 20.000 Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Der Bedarf an mobilen sozialen Diensten in der ambulanten Pflege nimmt europaweit zu. CompuGroup Medical investiert weiter in diesen Wachstumsbereich und wird bis Mitte 2022 weitere G3-basierte Lösungen auf den Markt bringen. Mit diesem vollständig cloudbasierten Produkt folgt CGM dem Megatrend der vernetzten Pflege zum Nutzen der wachsenden Anzahl von Menschen, die eine häusliche Betreuung in Anspruch nehmen.

Die COVID-Pandemie hat die Notwendigkeit der Digitalisierung im Krankenhausbereich verstärkt. Als Reaktion darauf hat die Bundesregierung das Krankenhauszukunftsgesetz verabschiedet, welches einen Unterstützungsprozess entlang der gesamten Patientenreise definiert. Dieser Prozess beginnt bereits vor dem Krankenhausaufenthalt. Nach einem Besuch beim Hausarzt kann der Patient einen Termin in einem Krankenhaus buchen. Das Krankenhaus unterstützt seine Patienten während des digitalen Onboarding-Prozesses mit Apps für Fragebögen und Checklisten und stellt alle erforderlichen Informationen und Aufklärungsunterlagen zur Verfügung. Während dieses Prozesses können Patienten auf den Zeitplan oder die Überweisungspläne in den postakuten Bereich oder alle nachfolgenden Behandlungen zugreifen. CompuGroup Medical bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen an, um Klinikkunden bei ihrer digitalen Transformation im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes zu unterstützen. In Kombination mit der CLICKDOC-Plattform von CGM ist es möglich, maßgeschneiderte White-Label-Patientenportale für Krankenhäuser anzubieten, die tief in deren Arbeitsabläufe integriert sind. Im Jahr 2021 gab es intensive Aktivitäten zur Unterstützung von Klinikkunden bei der Bewertung ihres digitalen Fortschritts und der Beantragung von Fördermitteln für bestimmte Projekte. Daraus resultiert eine Vielzahl möglicher Projekte. Hierfür steht die Genehmigung der zuständigen Behörden für die Mehrheit der Kundenanträge noch aus. Bis jetzt hat CGM im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz bestätigte Aufträge in Höhe von mehr als EUR 20 Mio. erhalten und damit seine im vergangenen Jahr veröffentlichten Erwartungen erfüllt.

"Das Krankenhaussegment hat 2021 in allen zukunftsrelevanten Punkten große Fortschritte gemacht", erklärt Hannes Reichl, Geschäftsführender Direktor Inpatient & Social Care. "Wir haben das organische Wachstum gesteigert, das Portfolio durch gezielte Akquisitionen ergänzt und sind auf einen der größten regulatorischen Rückenwinde seit langem in diesem Bereich bestens vorbereitet. Die Pandemie hat den Digitalisierungsbedarf der Krankenhäuser weiter beschleunigt und für diese zukünftigen Herausforderungen aller Beteiligten im Gesundheitswesen entwickeln und liefern wir neue Produkte."



Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



