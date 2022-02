DJ Unilever verkauft thailändisches Direktvertriebsgeschäft an RS Group

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever verkauft sein Direktvertriebsgeschäft in Thailand, Unilever Life, an die thailändische RS Group. Einen Kaufpreis nannte die Unliever plc nicht. RS Group bezifferte das Investitionsvolumen in einer separaten Mitteilung auf 880 Millionen Baht (ca. 23,4 Millionen Euro).

Unilever rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in drei bis vier Monaten. Das Portfolio besteht den Angaben zufolge aus den drei Marken Beyonde, Aviance und iFresh.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2022 04:20 ET (09:20 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.