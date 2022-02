Unterföhring (ots) -Brauche ich das noch oder kann das weg? Ein Alltagsproblem, das jede:r kennt. Und früher oder später ist das eigene Zuhause voll. Zur Rückkehr aus der Winterpause hilft "Zervakis & Opdenhövel. Live." den Zuschauer:innen beim "Ausmisten extrem" - am Mittwoch, 9. Februar 2022, ab 21:20 Uhr, live auf ProSieben. Das Journal räumt das komplette Haus der sechsköpfigen Familie Wawrzinek aus und breitet alle Gegenstände, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, in einer Halle aus. Zusammen mit Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel und Expertinnenhilfe durch Ordnungscoach Anika Schwertfeger begutachten die Familienmitglieder die Sammlung und bringen live in der Sendung Ordnung in ihren Hausrat.Außerdem beschäftigt sich das ProSieben-Journal ZOL in dieser Woche mit dem Thema Modeindustrie im Wandel. 70-jährige Models? Models mit Kleidergröße 48? Models mit auffälligen Pigmentstörungen? Vor einigen Jahren undenkbar - heute ganz normal? "Zervakis & Opdenhövel. Live." begleitet fünf Models, die für Diversität stehen, bei ihrer Arbeit, und diskutiert mit Gästen im Studio, warum "Diversity" inzwischen als Markenzeichen in der Modewelt gilt."Zervakis & Opdenhövel. Live." ab 9. Februar 2022, wieder mittwochs, 21:20 Uhr live auf ProSieben und auf JoynHashtag zum Journal: ZOLPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaemail: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5141130