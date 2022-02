DJ IPO/Conti prüft Teilbörsengang der Einheit für autonomes Fahren - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will das Geschäft mit dem automatisieren Fahren einem Zeitungsbericht zufolge selbstständiger aufstellen und sich damit Handlungsoptionen eröffnen. Dazu gehöre perspektivisch ein Börsengang der Einheit, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Erste Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, und bis es zu Entscheidungen komme, könne es noch längere Zeit dauern.

Innerhalb des Automotive-Segments solle allein das entsprechende Geschäftsfeld Autonomous Mobility bis zum 1. Januar 2023 eine eigene globale Rechtsform erhalten, so ein Informant gegenüber der Zeitung. Das wäre ein erster Schritt zur Verselbstständigung der Einheit.

Conti erklärte auf Nachfrage, dass die Zusammenarbeit der Geschäftsfelder unter dem gemeinsamen Dach Automotive weiter höchste Priorität habe. "Weitere Schritte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen", so der DAX-Konzern.

Continentals Geschäftsfeld Autonomous Mobility verbuchte in den ersten neun Monaten 2021 ein EBITDA von 306 Millionen Euro, wobei sich Probleme durch den Chipmangel bereits negativ niederschlugen. Zahlen für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor. Am 9. März will Continental die Jahresergebnisse vorstellen.

