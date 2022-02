Zug (ots) -Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), ein führender globaler Manager von Privatmarktanlagen, expandiert in die Schweiz. Seit mehr als 22 Jahren betreut Hamilton Lane bereits Schweizer Kunden und stärkt nun mit der Eröffnung eines eigenen Büros in Zug sein Engagement in der Region, das weiter ausgebaut werden soll. Geleitet wird der neue Standort von Ralph Aerni, Head of Client Solutions EMEA, während Rainer Kobler, Head Private Wealth Schweiz, für die Expansionsbestrebungen in der Region verantwortlich ist. Der Schritt von Hamilton Lane folgt einer Marktentwicklung, in der immer mehr institutionelle als auch private Investoren aufgrund der Renditechancen und starken historischen Performance Zugang zu den Privatmärkten suchen.Ralph Aerni ist seit 2021 bei Hamilton Lane und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investment, Geschäftsentwicklung und Management. Er arbeitet sowohl vom Standorten Zug als auch Frankfurt aus und konzentriert sich auf den Ausbau neuer Kundenbeziehungen in ganz Europa, mit speziellem Fokus auf die DACH-Region.Rainer Kobler wird sich in der Schweiz auf den weiteren Vertriebsausbau des Global Private Assets Fonds ("GPA") fokussieren, welcher vermögenden Anlegern und Grossanlegern in Teilen Europas (sowie in Australien und Neuseeland, Kanada, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten) offensteht. Der GPA Fonds stiess seit seiner Auflegung vor etwas mehr als zwei Jahren auf starke Nachfrage und wuchs bis Ende 2021 auf ein verwaltetes Vermögen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar an. Der Fonds, der zum 31. Dezember 2021 mit einer Nettorendite von 20,81 % und mit einer aufs Jahr umgerechneten Nettorendite von 17,62 % das beste Performancejahr seit seiner Auflegung verzeichnete, überzeugte bereits Banken, Vermögensverwalter, Family Offices sowie Vermögensverwaltungsplattformen in der Region.Rainer Kobler, der ebenfalls 2021 zu Hamilton Lane wechselte, hat im Laufe seiner Karriere umfassende Privatmarkt-Erfahrung gesammelt - zuletzt bei der Partners Group, wo er mehr als sieben Jahre lang tätig war. Er beobachtet bei Kunden und Investoren aus der ganzen Schweiz weiter steigendes Interesse an den Privatmärkten: "Hamilton Lane betreut seit über zwei Jahrzehnten Kunden in der Region und konnte dabei einige der grössten und erfahrensten Schweizer Investoren beraten. Unser neues Büro bietet nun eine direkte Basis vor Ort, von der aus wir unsere bestehenden Kunden ebenso wie potenzielle Investoren weiter unterstützen und betreuen können", erläutert Rainer Kobler. "Es ist eine aufregende Zeit, in der wir auf unserem Momentum aufbauen können. Das gilt insbesondere im Bereich Private Wealth, da der Global Private Assets Fund nun einer breiteren Gruppe von Anlegern eine Evergreen-Lösung für Privatmarktinvestitionen bietet.""Die Eröffnung einer Schweizer Niederlassung war für uns eine natürliche Weiterentwicklung, denn wir verfügen über einen starken Kundenstamm, ein wachsendes Interesse an unserem Angebot für Privatvermögen und eine generell verstärkte Präsenz in ganz Europa", kommentiert Ralph Aerni. "Anleger in der Schweiz erkennen, dass die starke historische Performance der Privatmärkte zusammen mit dem verbesserten Zugang zu dieser Anlageklasse einen idealen Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit mit Firmen wie Hamilton Lane darstellen. Wir freuen uns, dass Zug unser weltweit 19. Büro sowie jüngste europäische Präsenz ist und wir damit unser Netzwerk und unsere Reichweite für europäische Kunden dauerhaft ausbauen können. Zudem planen wir in den kommenden Monaten unser Team in der Schweiz und in ganz Europa weiter zu verstärken."Über Hamilton LaneHamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist ein führender Investment-Manager für Privatmärkte, welcher innovative Lösungen für anspruchsvolle Investoren auf der ganzen Welt bietet. Das Unternehmen, das sich seit 30 Jahren ausschliesslich auf Privatmarkt-Investitionen spezialisiert hat, beschäftigt derzeit mehr als 520 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und beaufsichtigtes Vermögen von 851 Milliarden US-Dollar, das sich aus über 98 Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und fast 753 Milliarden US-Dollar an Beratungsvermögen zusammensetzt (Stand: 31. Dezember 2021). Hamilton Lane ist auf die Entwicklung flexibler und massgeschneiderten Anlageprogramme spezialisiert, die professionellen Kunden weltweit differenzierten Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hamiltonlane.com oder folgen Sie Hamilton Lane auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.Forward-Looking StatementsSome of the statements in this release may constitute "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as "will," "expect," "believe," "estimate," "continue," "anticipate," "intend," "plan" and similar expressions are intended to identify these forward-looking statements. Forward-looking statements discuss management's current expectations and projections relating to our financial position, results of operations, plans, objectives, future performance and business. All forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause actual results to be materially different, including risks relating to: our ability to manage growth, fund performance, changes in our regulatory environment and tax status; market conditions generally; our ability to access suitable investment opportunities for our clients; our ability to maintain our fee structure; our ability to attract and retain key employees; our ability to manage our obligations under our debt agreements; defaults by clients and third-party investors on their obligations to fund commitments; our ability to comply with investment guidelines set by our clients; our ability to successfully integrate acquired businesses with ours; our ability to manage risks associated with pursuing new lines of business or entering into strategic partnerships; our ability to manage the effects of events outside of our control; and our ability to receive distributions from Hamilton Lane Advisors, L.L.C. to fund our payment of dividends, taxes and other expenses.The foregoing list of factors is not exhaustive. For more information regarding these risks and uncertainties as well as additional risks that we face, you should refer to the "Risk Factors" detailed in Part I, Item 1A of our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended 31 March 2021, as amended, and in our subsequent reports filed from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission. The forward-looking statements included in this release are made only as of the date hereof. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement as a result of new information or future events, except as otherwise required by law.Pressekontakt Hamilton Lane (DACH-Region):IWK Communication PartnerIra Wülfing / Florian BergmannOhmstr. 1DE-80802 MünchenT: +49 89 200030-39E: HamiltonLane@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Hamilton Lane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161377/5141201