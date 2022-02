Der Tech-Gigant Amazon steigt bei Lidar-Spezialist Velodyne ein. Die Aktie des Lidar-Spezialisten klettert in der Spitze um 70 Prozent. Ist das Papier eine Wette wert?Der Online-Gigant Amazon hat eine Option auf den Erwerb von 39 Millionen Aktien von Velodyne erworben, was einem Anteil von 16 Prozent an dem Lidar-Spezialisten entsprechen würde.Lidar, das für Light Detection and Ranging steht, ist eine Schlüsseltechnologie für viele der weltweit führenden Automobilhersteller, Tech-Firmen und Start-ups ...

