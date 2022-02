Die amerikanische Restaurantkette Yum! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, NYSE: YUM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 57 US-Cents ausbezahlen. Im Vergleich zum Vorquartal (50 US-Cents) ist dies eine Erhöhung um 14 Prozent. Das Unternehmen mit Firmensitz in Kentucky schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet künftig 2,28 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 125,08 US-Dollar (Stand: 7. Februar 2022) einer ...

