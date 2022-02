DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt australisches Softwarehaus Bigtincan als Neukunden für Knowledge Management



08.02.2022 / 11:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, 8. Februar 2022. Zur Optimierung des internen und externen Wissenstransfers nutzt der international agierende Hersteller von Sales Automation Software, Bigtincan, künftig die Lösung USU Knowledge Management. Ziel ist es, die wissensintensive Kommunikation zwischen internen Teams wie Customer Service, Customer Sucess, Product Management oder Sales über verschiedene Produktlinien und Kanäle zu verbessern und einen reibungslosen Austausch der vielfältigen Inhalte zu ermöglichen. Bigtincan möchte außerdem ein Service-Hub mit aktuellen, spezifischen und kundenorientierten Inhalten bereitstellen, um für Kunden jederzeit und überall ein hochwertiges und innovatives Service-Erlebnis zu schaffen "Wir sind überzeugt, die Prozesse von Bigtincan mit unserer leistungsstarken Wissensmanagement-Lösung zu rationalisieren und eine zentrale Quelle für das gesamte Unternehmenswissen zu schaffen", sagt Mel Passarelli, President & CEO von USU Solutions Inc. USU konnte sich nach einer umfangreichen Evaluierung als "Best-of-Breed-Lösung" durchsetzen. Ausschlaggebend waren die Funktionstiefe, Integrationsfähigkeit und Skalierbarkeit der End-to-End-Wissensmanagement-Lösung. Neben der flexiblen, modularen Benutzeroberfläche und der Unterstützung redaktioneller Workflows sowie komplexer Taxonomien war auch die Erfahrung in internationalen Projekten ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung zugunsten USU. "Wir freuen uns über ein weiteres globales Wissensmanagement-Projekt und sind überzeugt, dass die Teams mit Kundenkontakt bei Bigtincan ihre Arbeit künftig produktiver, effizienter und effektiver erledigen können", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com



08.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de