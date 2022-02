Streaming-Dienst Spotify in der Kritik

Werbung



Negative Schlagzeilen bestimmen aktuell die Debatte um den Streaming-Anbieter



Der beliebte Audio-Streaming-Dienst aus Schweden steht seit der umstrittenen Entscheidung, dem Stand-up-Comedian Joe Rogan eine Plattform zu gewähren in der Kritik. Nicht zuletzt liegt das an den Inhalten, die der bekannte Amerikaner im Rahmen seines Podcasts verbreitet. So kommen unter anderem Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner zu Wort, die Rogans Reichweite zur Verbreitung ihrer Ideologien nutzen. Im Zuge der zunehmenden öffentlichen Kritik haben sich nun auch einige Künstler wie Neil Young von der Plattform verabschiedet.



Abseits des Trubels um Spotify stellt sich in diesem Kontext die Frage wie die großen Streaming-Dienste wie Amazon, Apple und Co. im Zuge der zunehmenden Konkurrenz um Kundinnen und Kunden ihre Marktanteile steigern wollen. Die Antwort darauf: Künstliche Intelligenz. Eine genauere Untersuchung dieser Frage mit der Beleuchtung der entsprechenden Titel sind in der aktuellen HSBC-Marktbeobachtung für den aktuellen Monat zu finden.





Marktbeobachtung Februar 2022

