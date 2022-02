Die europäischen Börsen profitierten von steigenden US-Futures. Marktexperte: "Schnäppchenjäger greifen beherzt bei den zyklischen Unternehmen zu."Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag etwas weiter erholt. Der EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 4131,54 Punkte zu. Der französische Cac 40 zog um 0,54 Prozent auf 7048,04 Punkte an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,47 Prozent auf 7609,12 Zähler nach oben. Die europäischen Börsen profitierten von steigenden US-Futures.

