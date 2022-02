München (ots) -Mit der Folge "Bennys Geheimnis" hat der ARD-Vorabendkrimi "Morden im Norden" am Montag einen neuen Bestwert erzielt: Keine der bisher 117 Episoden in den zehn Jahren seit dem Start der Serie erreichte einen höheren Marktanteil als den von 13,7 Prozent gestern. Durchschnittlich 3,429 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Ermittlungsarbeit der Lübecker Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) nach Misshandlungen unter Schülern in einem Internat. Das Drehbuch stammt von Tanja Bubbel und Christine Thienelt. Regie führte Christoph Eichhorn.Die aktuelle 8. Staffel "Morden im Norden" ist nach fünf ausgestrahlten Folgen mit durchschnittlich 13,0 Prozent und 3,332 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bislang die erfolgreichste seit einem Jahrzehnt. Die erste Folge war am 21. Februar 2012 im Ersten zu sehen.In der nächsten Episode "Schweres Erbe" (Buch: Daniel Wissmann, Regie: Christoph Eichhorn) am kommenden Montag, 14. Februar 2022, um 18:50 Uhr führt ein Verkehrsunfall in der Lübecker Altstadt die Ermittler auf die Spur eines gesuchten Mörders."Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerin ist Anna Neudert. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR).Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dem Presseheft im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de"Morden im Norden", 16 neue Folgen, montags um 18:50 Uhr im ErstenDie Folgen sind nach Ausstrahlung im Ersten für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar.Pressefotos unter www.ard-foto.deIm Internet: www.DasErste.de/mordenimnordenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944-887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@ard.deMONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen,Helmut Monkenbusch, Tel: 040/8513469, mobil: 0151/644 23971,E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5141346