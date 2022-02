NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin vor der Bekanntgabe von Jahreszahlen von 163 auf 171 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Reifenhersteller dürfte am 14. Februar mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) positiv überraschen, begründete Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine höheren Ergebnisschätzungen (EPS). Er zähle vor allem auf das hochpreisige und oft übersehene Segment für Bergwerksfahrzeuge-Reifen, das ein Viertel des operativen Konzernergebnisses (Ebit) erwirtschafte./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121261

