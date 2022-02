DJ Dupont verdient mehr als erwartet und erhöht Dividende

NEW YORK (Dow Jones)--Die Dupont de Nemours Inc hat mit dem Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, hat eine ambitionierte Umsatzprognose abgegeben und will die Dividende um 10 Prozent erhöhen. Zudem kündigte der US-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar an.

Der Nettogewinn sank im Quartal zwar auf 204 Millionen Dollar oder 39 Cent pro Aktie, einschließlich 8 Cents pro Aktie für nicht fortgeführte Aktivitäten, nach einem Gewinn von 222 Millionen Dollar oder 30 Cent pro Aktie im Vorjahr. Ohne einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie aber bei 1,08 US-Dollar und damit über dem Factset-Konsens von 99 Cent.

Der Umsatz wuchs um 13,9 Prozent auf 4,27 Milliarden Dollar und übertraf damit den Konsens von 4,03 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen erhöht seine vierteljährliche Dividende von 30 Cent auf 33 Cent pro Aktie, wobei die neue Dividende am 15. März an die am 28. Februar eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Für das Jahr 2022 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,60 bis 4,90 Dollar und einen Umsatz von 17,4 bis 17,8 Milliarden Dollar, verglichen mit dem Konsens für ein Ergebnis von 4,88 US-Dollar je Aktie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2022 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.