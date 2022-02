Neil Young legt im Disput mit dem Audio-Streamingdienst Spotify nach. Der Musiker forderte nun sogar die Angestellten des Unternehmens auf, ihre Jobs zu kündigen. Young wandte sich in einem offenen Brief, den er auf seiner Homepage veröffentlichte, an die Spotify-Mitarbeiter:innen und schrieb, dass ihr Geschäftsführer - und nicht Joe Rogan - das eigentliche Problem sei, und forderte sie auf, "diesen Ort zu verlassen, bevor er eure Seele auffrisst". Vorausgegangen war dem Ganzen ein öffentlich ausgetragener Streit: Young hatte seine Musik von Spotify ...

Den vollständigen Artikel lesen ...