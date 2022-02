DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.468,00 -0,2% -6,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.519,00 -0,3% -11,0% Euro-Stoxx-50 4.117,77 -0,1% -4,2% Stoxx-50 3.730,95 +0,1% -2,3% DAX 15.187,93 -0,1% -4,4% FTSE 7.576,94 +0,0% +2,6% CAC 7.024,11 +0,2% -1,8% Nikkei-225 27.284,52 +0,1% -5,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 165,78 +0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,78 91,32 -1,7% -1,54 +19,9% Brent/ICE 90,98 92,69 -1,8% -1,71 +17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,76 1.820,49 -0,2% -2,73 -0,6% Silber (Spot) 22,87 23,01 -0,6% -0,14 -1,9% Platin (Spot) 1.010,13 1.024,55 -1,4% -14,42 +4,1% Kupfer-Future 4,42 4,46 -1,0% -0,05 -1,1%

Deutlicher abwärts geht es mit den Ölpreisen. Am Dienstag werden indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Wiederbelebung des Atomabkommens erwartet. Ein neues Abkommen könnte die Wiederaufnahme von 1 Million Barrel iranischen Öls pro Tag auf den Markt ermöglichen. "Während die Augen der Welt auf den Ukraine-Russland-Konflikt gerichtet sind, scheint eine Einigung bei den Atomgesprächen mit dem Iran durchaus möglich", so die Commerzbank. "Die Ölsanktionen gegen den Iran könnten bis Mitte des Jahres gelockert werden, was eine Rückkehr der iranischen Ölexporte in der zweiten Jahreshälfte ermöglichen würde."

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Markt bewege sich weiter im Spannungsfeld zwischen mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen und Sorgen in Bezug auf Zinsen und Inflation. Dazu kommt die Unsicherheit, wie kräftig die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März an der Zinsschraube drehen wird. Mittlerweile sieht der Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, auch aufgrund des starken US-Arbeitsmarkts, immer mehr als ein realistisches Szenario an. Für die Aktie von Meta Platforms geht es vor der Startglocke um 1,7 Prozent nach unten. Peter Thiel wird den Board der Facebook-Mutter verlassen. Thiel ist einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied. Die Papiere von Nvidia geben um 1,1 Prozent nach. Der geplante 66 Milliarden US-Dollar schwere Verkauf der Softbank-Chiptochter Arm an Nvidia ist offenbar gescheitert. Laut Financial Times gibt es Bedenken seitens der Wettbewerbsbehörden in den USA, Großbritannien und der EU. Darüber hinaus gibt die Berichtssaison weiter den Takt vor. So bewegen sich die Amgen-Aktien im vorbörslichen Handel kaum. Das Biotechnologieunternehmen hatte zwar einen Gewinn über Erwarten gemeldet, war mit dem Umsatz aber etwas hinter den Erwartungen geblieben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -82,8 Mrd USD zuvor: -80,17 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten drehen die Indizes am MIttag leicht ins Minus. Ein Aufschwung wird von den Technologie-Werten verhindert. Ihr Stoxx-Branchenindex gibt 1 Prozent nach. Dagegen sind Rohstoff-Aktien und Finanztitel gefragt. Im DAX steigen Conti um 3,4 Prozent. Wie das Handelsblatt berichtet, will Conti das Geschäft mit dem automatisierten Fahren selbständiger aufstellen. Zu den Optionen gehöre auch ein Börsengang der Einheit, so die Zeitung unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Rohstoffwerte sind mit 3 Prozent Plus klarer Tagesgewinner. Im Ölsektor treiben BP die Kurse an und legen 1,1 Prozent zu. Der Ölkonzern hat einen massiven Gewinnsprung im Jahresgewinn vermeldet. Dank steigender Energiepreise war dies der höchste Gewinn in acht Jahren. Händler sehen dadurch jedoch politische Probleme auf den Konzern zukommen, denn besonders in Großbritannien führe die Preisexplosion schon zu einer Krise bei den Lebenshaltungskosten. Mit Tui geht es 3,3 Prozent tiefer nach Geschäftszahlen. Die Folgen der Corona-Krise werden immer mehr abgeschüttelt. Kritisiert wird jedoch das EBIT. Die Zahl der neuen Buchungen liegt aber über Vorkrisenniveau.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1426 -0,1% 1,1408 1,1450 +0,5% EUR/JPY 131,76 +0,1% 131,76 131,71 +0,7% EUR/CHF 1,0545 -0,2% 1,0561 1,0569 +1,6% EUR/GBP 0,8427 -0,3% 0,8439 0,8459 +0,3% USD/JPY 115,31 +0,2% 115,51 115,04 +0,2% GBP/USD 1,3561 +0,2% 1,3521 1,3534 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,3731 +0,2% 6,3704 6,3642 +0,3% Bitcoin BTC/USD 43.934,55 -0,4% 44.897,59 43.930,10 -5,0%

Die Euro-Euphorie im Zuge falkenhafter Äußerungen durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Anschluss an die jüngste Notenbanksitzung am vergangenen Donnerstag lässt langsam nach. Aktuell büßt der Euro auf Tagessicht 0,2 Prozent auf 1,1413 US-Dollar ein, am vergangenen Freitag war die Gemeinschaftswährung in der Spitze noch bei 1,1480 Dollar gehandelt worden. Für Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank spricht aktuell nicht viel für den Euro. Daten aus den USA dürften untermauern, dass die US-Notenbank im März ihren Zinserhöhungszyklus beginnen werde, während die EZB trotz der hohen Inflation noch zögere.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Eine Ausnahme machte nur Hongkong, wo der HSI im Späthandel trotz einer Erholung von den Tagestiefs noch 0,9 Prozent im Minus lag. Er wurde zurückgehalten von den schwer gewichteten Technikaktien, die im Sog schwacher Vorgaben ihrer US-Pendants verkauft wurden. In Schanghai ging der Index dagegen nach einer fulminanten Schlussrally 0,7 Prozent fester aus dem Tag. Im Blickpunkt stand der Stahlsektor. Zum einen kündigten die USA eine Lockerung der Einfuhrzölle auf Stahl aus Japan an, zum anderen wiederholte Peking laut den Analysten von KGI Securities das Ziel, den Stahlsektor im Land konsolidieren und restrukturieren zu wollen. In Tokio legten Nippon Steel um 2,2 und Nippon Steel Trading um 1,7 Prozent zu. Maruichi Steel Tube (+6,9%) profitierten zusätzlich davon, dass das Unternehmen den Ausblick angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Die nachlassenden Sorgen um die Corona-Pandemie sorgten in der gesamten Region für steigende Kurse bei Reise- und Freizeitaktien. In Tokio gaben Softbank gaben im Vorfeld der nach Börsenschluss berichteten Quartalszahlen um 0,9 Prozent nach. Dass der Verkauf der Chiptochter Arm an Nvidia offenbar endgültig an Wettbewerbsbedenken gescheitert ist, belastete nicht. Zudem erhält Softbank dafür nun eine Entschädigungszahlung von 1,25 Milliarden Dollar.

CREDIT

Zeichen einer leichten Stabilisierung zeigen sich am europäischen Kreditmarkt am Dienstag. Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Vortag auf Jahreshochs geschossen waren, gibt es nun erst Gegenbewegungen. Die rasche Ausweitung hat die Risikoprämien nun wieder attraktiver gemacht. Der Ausverkauf am Kreditmarkt seit der EZB-Sitzung sei übertrieben gewesen, heißt es von der ING. Die Kredit-Spreads könnten sich wieder der Ausweitung von 2019 nähern. Dies könne zum Aufbau konservativer Positionen genutzt werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IPO / CONTINENTAL

Continental will das Geschäft mit dem automatisieren Fahren einem Zeitungsbericht zufolge selbstständiger aufstellen und sich damit Handlungsoptionen eröffnen. Dazu gehöre perspektivisch ein Börsengang der Einheit, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Erste Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, und bis es zu Entscheidungen komme, könne es noch längere Zeit dauern.

CANCOM

Der IT-Dienstleister hat vergangenes Jahr den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. "Wir konnten im Jahresvergleich die höchste EBITDA-Steigerung der letzten zehn Jahre sowie das bis dato beste organische Wachstum überhaupt erreichen", sagte CEO Rudolf Hotter laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben die besonderen Umstände das Jahres 2021 dazu geführt, dass Cancom einen noch unbearbeiteten Auftragsbestand in Rekordhöhe hat (...)."

CORESTATE

