DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "7,50%-ERWE Immobilien AG-Anleihe 19/23" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta015/08.02.2022/13:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 7,50 %-Anleihe der ERWE Immobilien AG mit Laufzeit bis 2023 (WKN A255D0) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-750-erwe-immobilien-ag-anleihe-19-23-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Immobilienentwicklung Kerngeschäft: Entwicklung und nachhaltiger Ausbau eines Bestands von aussichtsreichen innerstädtischen Gewerbeimmobilien in Deutschland in A-Lagen (Büros, Hotels, Wohnimmobilien und innerstädtischer Einzelhandel) Marktgebiet: Bundesrepublik Deutschland Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die Aktionäre der ERWE Immobilien AG waren in 2020 vor allem die RW Proberty Investment GmbH (30,4%), die Stapelfeld Beteiligungs GmbH (25,7%) und die Elbstein AG (11,4%). Die Mehrheit der Aktien wird von den Vorstandsmitgliedern Axel Harloff und Rüdiger Weitzel kontrolliert. Die Emittentin, ERWE Immobilien AG, ist die Holding des ERWE-Konzerns und nimmt die zentrale Leitungsfunktion wahr. Über ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften hält die Gesellschaft Beteiligungen an verschiedenen Immobilien. Sie ist überdies, zum Teil über Geschäftsbesorgungsverträge, mit den Tochtergesellschaften verbunden und stellt Finanzmittel in Form von Darlehen für die Tochtergesellschaften zur Verfügung. Das Unternehmen hat per 30.09.2021 folgende Immobilien im Bestand: * Postgalerie in Speyer (Projektvol. 47 Mio. EUR, -laufzeit 2017-2022, rd. 17.000 qm) * Lichthof in Lübeck (Projektvol. 27,3 Mio. EUR, -laufzeit 2018-2022, rd. 15.000 qm) * Kupferpassage in Coesfeld (Projektvol. 20 Mio. EUR, -laufzeit 2020-2022, rd. 17.500 qm) * City Colonaden in Krefeld (Projektvol. 18,5 Mio. EUR, -laufzeit 2018-2022, rd. 23.400 qm) * Ziellenbachhaus in Krefeld (Projektvol. 22 Mio. EUR, -laufzeit 2021-2024, rd. 8.500 qm) * Wohn-/Geschäftshaus in der Innenstadt von Darmstadt (Projektvol. 8 Mio. EUR, -laufzeit 2022-2024) * Gewerbeobjekt in Darmstadt (Projektvol. 24 Mio.EUR, -laufzeit 2022-2024, rd. 2.700 qm) * Businesspark Taunus-Lab bei Bad Homburg (Projektvol. 169 Mio. EUR, -laufzeit 2019-2025, auf einer Gesamtfläche von 4,4 Hektar werden 5 Baukörper mit rd. 50.000 qm Nutzfläche + Parkhaus mit ca. 1.300 Parkplätzen errichtet) Die ERWE Immobilien AG hält eine 10,1%-Beteiligung an der Objektgesellschaft Covivio Office VI GmbH & Co.KG, die das Airportcenter 1 in Frankfurt (Projektvol. 205 Mio. EUR, rd. 48.000 qm) hält. Die ERWE Invest GmbH soll zu einer Plattform für direkte Investments in ausgewählte Projekte aufgebaut werden. Dazu ist die Auflage von Fonds zur Finanzierung der Investments geplant. Ferner soll ein maßgeschneidertes Asset Management für institutionelle Investoren angeboten werden. Mitarbeiter: 38 (2019: 20 Mitarbeiter) Unternehmenssitz: Frankfurt am Main Gründung/Historie: 2004 Gründung als Deutsche Technologie Beteiligungen AG (Konzentration auf Beteiligungen an mittelständischen Technologie- und Wachstumsunternehmen) 2017 Umbenennung in ERWE Immobilien AG und Einbringung der ERWE Retail Immobilien GmbH 2018 Neuausrichtung als Immobilienunternehmen mit Konzentration auf aussichtsreiche innerstädtische Gewerbeimmobilien 2020 Aufstieg der ERWE-Aktie in den Prime Standard (Frankfurter Börse) Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Die übernommenen Projekte/Assets entwickelt die ERWE in der Regel für sich und auf Rechnung Dritter, deren Werte mit neuen Konzepten freigesetzt bzw. deutlich erhöht werden können. Die Chancen der ERWE liegen, ebenso wie das Geschäftsrisiko, im Wesentlichen in der Weiterentwicklung und dem Wachstum als Immobiliengesellschaft mit Konzentration auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Der ERWE-Konzern erzielt seine Umsätze vornehmlich mit der Vermietung von Immobilien in Deutschland und verfolgt daher die Strategie, den Bestand zu halten, auszubauen und zu optimieren. Daneben werden in geringem Maße der Abverkauf entwickelter Grundstücke und die Projektentwicklung getätigt. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Die ERWE Immobilien AG fokussiert sich auf aussichtsreiche innerstädtische A-Lagen von Klein- und Mittelstädten mit mehr als 10.000 Einwohnern. Strategie: Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Immobilien mit Wertaufholpotential zu übernehmen, durch gezielte Investitionen zu stärken und die verborgenen Werte frei zu setzen. Investiert wird in Immobilien, die neben einer guten Lage ein Entwicklungspotential haben, das durch geeignete Investitionen, neue Konzepte, zumindest teilweise Änderung der Nutzung und intelligente Neuvermietung realisiert werden kann. Kunden: Mieter in den Immobilien Lieferanten: Verkäufer von Gewerbe-Immobilien

Weiterlesen ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-750-erwe-immobilien-ag-anleihe-19-23-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1644321600872 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2022 07:00 ET (12:00 GMT)