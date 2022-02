San Francisco (ots/PRNewswire) -Kunden mit Enterprise-Abo können jetzt ohne zusätzliche Kosten festlegen, wo ihre visuellen Kollaborationsdaten gespeichert werdenMURAL, der führende Anbieter von digitalen Arbeitsbereichen für geführte visuelle Zusammenarbeit, bietet jetzt Datenresidenzmöglichkeiten für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) für alle Kunden mit Enterprise-Abo. Diese Funktion ermöglicht es neuen und bestehenden Kunden mit Enterprise-Abo, die Region auszuwählen, in der ihre visuellen Kollaborationsdaten auf Workspace-zu-Workspace-Basis gespeichert werden. Regionale Datenresidenzfunktionen berechtigen die expandierenden europäischen und APAC-Mitglieder des Unternehmens, einschließlich derjenigen in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Regierungen und Gesundheitswesen, ihre visuellen Kollaborationsdaten sicher lokal zu speichern und gleichzeitig die vollen Vorteile der MURAL-Plattform weltweit zu nutzen.MURAL ist ein gemeinsam genutzter digitaler Arbeitsbereich, der zur Unterstützung kreativer visueller Zusammenarbeit entwickelt wurde. Die Plattform transformiert die Teamarbeit, indem Meetings und und Workshops zu interaktiven Erlebnissen werden werden - entweder persönlich, remote oder hybrid, unabhängig davon, ob die Arbeit gleichzeitig oder asynchron stattfindet. Das Unternehmen unterstützt derzeit über 95 Prozent der Fortune-100-Unternehmen und einige der sicherheitsbewusstesten Branchen. Die regionale Datenresidenz ist das neueste Produktangebot von MURAL für Unternehmen, das globalen Teams mehr Kontrolle darüber gibt, wo ihre Daten gespeichert werden."Da Teams auf der ganzen Welt zu Remote-Arbeitsmodellen übergegangen sind, ist es jetzt entscheidend, einen schnellen und sicheren Zugriff auf Daten, Tools und andere Teammitglieder zu ermöglichen, ohne Sicherheit und Compliance zu gefährden - und zu wissen, wo die Daten der visuellen Zusammenarbeit gespeichert sind", sagte MURAL Chief Information Security Officer, Colton Ericksen. "Wir investieren intensiv in die Weiterentwicklung unserer Datenresidenz-Funktionen, um die Anforderungen unserer Kunden unabhängig von ihrem Standort zu erfüllen, damit ihre Teams Innovationen durch sichere Zusammenarbeit fördern können."MURAL wird zunächst Datenresidenz-Lösungen für Kunden in Europa und APAC sowie multinationale US-Unternehmen für neu geschaffene Arbeitsbereiche anbieten. Das Unternehmen wird dieses Angebot weiter iterieren und weiterentwickeln, um zusätzliche Kundenanforderungen, wie z. B. Unterstützung für neue Regionen, zu erfüllen.Die Datenresidenz wird Kunden mit Enterprise-Abo ohne zusätzliche Kosten angeboten und kann während der Erstellung eines neuen Arbeitsbereichs mit Hilfe des Customer-Success-Teams von Mural problemlos eingerichtet werden.MURAL verfügt über aktive SOC2 Typ 2- und ISO 9001-Zertifizierungen und erfüllt die DSGVO. Weitere Informationen zu den Sicherheitsangeboten und -funktionen der Enterprise-Klasse von MURAL finden Sie unter: mural.co/enterprise.ÜBER MURALMURAL ist der führende Anbieter von digitalen Arbeitsplätzen für geführte visuelle Zusammenarbeit im Unternehmen. Anders als Online-Whiteboard- und Designsoftware verändert die MURAL®-Plattform die Teamarbeit, indem sie Meetings und Workshops zu interaktiven Erlebnissen macht, die für Problemlösung, Spiel und Vorstellungskraft entwickelt wurden. Beratungs- und Innovations-, Produkt- und Informationstechnologie- und Führungsteams arbeiten visuell mit MURAL zusammen, indem sie geführte visuelle Methoden und Facilitation Superpowers-Funktionen verwenden, um auf integrative Weise zu innovieren, Strategien zu entwickeln, zu planen, zu reflektieren und Teamvertrauen aufzubauen. Mit der MURAL-Plattform ist es einfach, visuelle Methoden in großem Maßstab für besonders komplexe und schwierige kollaborative Arbeiten einzusetzen. Zehntausende Teams in Unternehmen wie IBM, Intuit, Thoughtworks und Atlassian nutzen die MURAL-Plattform, um einfallsreiche Teamarbeit zu fördern und gemeinsame Ideen in eine gemeinsame Realität umzusetzen - jederzeit und von überall. Weitere Informationen finden Sie unter www.mural.co.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/387101/mural_logo_logo_Logo.jpgPressekontakt:Leah Taylor,Öffentlichkeitsarbeit für MURAL,press@mural.co,Pressekit: https://mur.al/presskitOriginal-Content von: MURAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161382/5141507