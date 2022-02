Unterföhring (ots) -- In den Hauptrollen Olivia Colman ("The Lost Daughter", "The Crown") und David Thewlis ("I'm Thinking Of Ending Things", "Fargo")- Produziert von Sisters Pictures Limited im Auftrag von Sky Studios und HBO- Downloadlink zum Trailer: https://app.shift.io/review/62024674379cd87c2611661d- Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=lHLA9fQHP-c15 Jahre lebt das britische Ehepaar Christopher und Susan Edwards in einer sorgfältig aufgebauten Schweinwelt. Bis zwei Tote im Garten ihres ehemaligen Hauses entdeckt werden: "Landscapers", eine Koproduktion von Sky und HBO ist ab 10. Februar immer donnerstags ab 22.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Die komplette Staffel steht ebenfalls ab 10. Februar auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf bereit.Über "Landscapers":"Landscapers" erzählt die einzigartige Liebesgeschichte eines vermeintlich normalen Ehepaares, das in den Fokus einer außergewöhnlichen Untersuchung gerät, nachdem in ihrem Garten ein totes Paar gefunden wird.Das sanftmütige Ehepaar Susan (Olivia Colman) und Christopher Edwards (David Thewlis) ist seit über 15 Jahren auf der Flucht vor der Realität. Nach einem verstörenden Telefonat zwischen Christopher und seiner Stiefmutter, kommen ihre Verwicklungen in einem schrecklichen Verbrechen, das über ein Jahrzehnt unentdeckt blieb, ans Licht. Während die Beziehung des Ehepaars Edwards in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen gerät, wird das einander hingebungsvoll ergebene Paar zum ersten Mal getrennt.Im Laufe der Ermittlungen, die durch Susans Besessenheit von alten Western und Kinoklassikern angeregt werden, schlüpfen die beiden Phantasten in die Rolle von Hollywood-Helden in selbst erfundenen Erzählungen. Angetrieben von Susans außergewöhnlicher Vorstellungskraft bietet ihnen die selbst kreierte Fantasiewelt eine dringend benötigte Zuflucht vor den Schrecken der realen Welt und ihren eigenen Schuldgefühlen, droht aber auch, sie völlig zu zerstören.Das Sky Original "Landscapers (https://www.sky.de/programm/film-serien-news/olivia-colman-in-landscapers-179472)" ist eine beschwingte und schwarzhumorige Erkundung der Liebe und der Fantasie mit Olivia Colman und David Thewlis in den Hauptrollen. Ed Sinclair entwickelte und schrieb das Drehbuch, inspiriert von wahren Begebenheiten, und feiert damit sein TV-Debüt. Autor und Regisseur Will Sharpe ("The Electrical Life of Louis Wain", "Flowers") bringt seine einzigartige Vision in die Geschichte ein. "Landscapers" ist das neueste Projekt von Sister Pictures Limited für Sky Studios und HBO nach dem mehrfach mit dem Emmy und dem BAFTA ausgezeichneten Hit "Chernobyl".Neben Olivia Coleman als Susan Edwards und David Thewlis als Ehemann Christopher, sind Kate O'Flynn ("Bridget Jones Baby"), Dipo Ola ("We Hunt Together"), Samuel Anderson ("The History Boys"), David Hayman ("Der Junge im gestreiften Pyjama"), Felicity Montagu ("I'm Alan Partridge") und Daniel Rigby ("Eric and Erbie", "Flowers") zu sehen.Die vierteilige Serie wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK und Irland in Auftrag gegeben. Serena Thompson ist Executive Producer seitens Sky Studios. "Landscapers" wird produziert von Sister Pictures Limited, in Zusammenarbeit mit South of the River Pictures, der neuen Produktionsfirma von Olivia Colman and Ed Sinclair, für Sky Studios and HBO. Als Executive Producer fungieren Jane Featherstone ("Chernobyl", "The Split") und Chris Fry ("Chernobyl") für Sister und Ed Sinclair sowie Olivia Colman für South of the River Pictures. "Landscapers" wird produziert von Katie Carpenter ("The Bisexual", "Flowers"). Will Sharpe ("The Electrical Life of Louis Wain", "Flowers") ist gleichzeitig Regisseur und Executive Producer der Serie. Den internationalen Vertrieb verantwortet NBCUniversal Global Distribution für Sky Studios.Facts:Originaltitel: "Landscapers", Dramaserie, GB 2022, 4 Episoden, à ca. 50 Minuten. Produzenten: Producer: Katie Carpenter, Executive Producers: Jane Featherstone, Chris Fry, Ed Sinclair, Olivia Colman, Will Sharpe. Regie: Will Sharpe. Darsteller: Olivia Coleman, David Thewlis, Kate O'Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu, Daniel Rigby.Ausstrahlungstermine:Ab 10. Februar 2022 immer donnerstags um 22.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Ab 10. Februar als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Senior Vice President Sky Studios Italien und Sky Deutschland.Über Sister Pictures Limited:Sister Pictures Limited was co-founded by Jane Featherstone, Elisabeth Murdoch and Stacey Snider to develop, produce and invest in visionary creators. Sister Pictures Limited builds upon Featherstone's Emmy and BAFTA Award-winning scripted indie, Sister Pictures, an independent, modern studio with offices in London and LA. It unites the expertise of the founders alongside a team of renowned creatives to make breakout stories across all forms of media. As well as producing hit shows including Chernobyl", "Gangs of London" and "Giri/Haji", Sister Pictures Limited has made a series of bold investments in new creator-led businesses including Zando, an ambitious new publishing venture from Molly Stern, The Springhill Company, founded by LeBron James and Maverick Carter, Campside Media, a podcast studio, and AWA Studios, a comic book and digital media publisher.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5141502