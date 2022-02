Autopilot, Robotaxis oder selbstfahrende LKWs: Autonomes Fahren gilt als der nächste Quantensprung in der Automobilbranche. Continental will sich Medienberichten zufolge offensiver in dem Bereich positionieren.Wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll Continentals Geschäftsbereich "Autonomous Mobility" in Zukunft autarker werden. 2023 soll die Sparte eine eigene Rechtsform erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...