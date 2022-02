Zürich (www.fondscheck.de) - Im Januar kam sie dann tatsächlich, die von vielen Marktteilnehmern erwartete Volatilität, so die Experten von Swisscanto Invest.Im Jahresverlauf sollten sich zudem Investoren darauf einstellen, dass es an den Finanzmärkten immer wieder unruhige Phasen geben werde. "Die aktuellen Herausforderungen für Aktien- und Anleiheninvestoren sind immens. Das gilt auch für Mischfonds. Doch diese weisen aufgrund ihrer Flexibilität und Diversifikationsmöglichkeiten große Vorteile auf. Favoritenwechsel können rasch antizipiert und Portfolios besser an neue Gegebenheiten angepasst werden. Das ist zwar nicht neu, wird aber in volatilen Zeiten von Investoren mehr gewürdigt als in ruhigen Börsen-Phasen", so Anja Hochberg, Leiterin Multi-Asset Solutions bei Swisscanto Invest. ...

