Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - BNY Mellon Investment Management bringt den Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund auf den deutschen Markt, so BNY Mellon Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser erfüllt Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor und gehört zur in Irland domizilierten Plattform BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...