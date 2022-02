Hamburg und Hannover (ots) -Die Suche nach motivierten und qualifizierten Azubis wird immer schwieriger. TopManagement und Führungskräfte haben erkannt, dass die Schüler*Innen in ihrer gewohnten Umgebung abgeholt werden wollen - direkt in der Schule.Die digitale 24/7-Ausbildungsoffensive von JOBWOCHE setzt genau hier an und unterstützt Unternehmen bei ihrer Azubi-Suche. In enger Kooperation mit vielen Berufsorientierungslehrern*Innen von Schulen in der jeweiligen Region werden verschiedene Optionen für eine erfolgreiche Ansprache angeboten.U.a. können die Schüler*Innen sich auf speziellen Dauer-Info-Ständen im Web informieren, individuelle Video-Sprechstunden nutzen oder an digitalen Video-Chat-Messen teilnehmen. Oftmals werden diese Möglichkeiten sogar in den Berufsorientierungsunterricht eingebunden.Die nächsten Video-Chat-Messen:Hamburg: 2./3. März 2022Hannover: 16./17. März 2022Lübeck & Kiel: 24./25. Mai 2022*weitere Regionen in PlanungHier finden Schüler*Innen weitere Infos: https://www.jobwoche.de/24-7Viele namhafte Firmen und Institutionen, wie Penny, McDonalds, die Bundespolizei, der Zoll u.v.a. haben sich bereits angemeldet.Grundsätzlich können aber auch weitere Unternehmen an den 24/7-Ausbildungsoffensiven teilnehmen. Dazu gibt es hier weitere Infos für Unternehmen: https://www.jobwoche.de/live/jobwoche-24-7/5666Über die Wolter-Rousseaux Media GruppeSeit 2007 gibt es den Karriereverlag. Als Herausgeber bekannter Karriere-Titel (JOBWOCHE und TALENTE kompakt) veranstaltet die WRM-Gruppe auch große stationäre Job-, Aus- & Weiterbildungsmessen in verschiedenen Städten und Regionen.Zudem betreibt die Gruppe den bundesweiten Online-Stellenmarkt JOBWOCHE.de und die Ausbildungslandkarte Azubimap.de.Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Wolter-Rousseaux Media Gruppe bereits am 31. März 2020 die erste Job, Aus- & Weiterbildungsmesse digital und online auf www.JOBWOCHE.de, statt live in der Barclays Arena, veranstaltet.Über 200 Aussteller und rd. 10.000 aktive Teilnehmer*Innen haben bereits die erste Messe zu einem großen Erfolg werden lassen. Mittlerweile veranstaltet das Unternehmen bundesweit ca. 70 digitale Karrieremessen pro Jahr. U.a. auch für die Bundesagentur für Arbeit, das Land Brandenburg und weitere Institutionen.Pressekontakt:Medienhouse-Wolter-Rousseaux GmbHGutenbergring 39-4122848 NorderstedtTelefon 040 64 666 1600eMail: info@jobwoche.deOriginal-Content von: Medienhouse Wolter-Rousseaux GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161383/5141515