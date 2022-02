FRANKFURT (dpa-AFX) - Im seit Januar abgestraften Technologiesektor hat es am Dienstag die Papiere von Software- und IT-Konzernen besonders hart getroffen. Vor allem die im MDax notierten Titel der Branche ließen kräftig Federn. Cancom sackten am Index-Ende auf ein Tief seit Juli 2021 und verloren zuletzt acht Prozent. Nemetschek , Teamviewer und Software AG büßten zwischen 2,9 und 3,8 Prozent ein.

Compugroup rutschten sogar auf ein Tief seit fast zwei Jahren und gaben zuletzt noch wie Bechtle um etwa zwei Prozent nach. Der Ausverkauf im Techsektor zieht sich durch alle Bereiche, vom Online-Handel über die Halbleiterbranche bis zu IT und Software. Als Hauptbelastungsfaktor gilt die Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA und mittlerweile auch in der Eurozone./ajx/jha/