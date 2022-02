Es war etwas ruhig geworden in Sachen Übernahmen in der Goldbranche. Doch nun schlägt ausgerechnet der weltgrößte Goldproduzent Newmont zu - und zwar in Südamerika. Newmont übernimmt den Anteil von Buenaventura an der Minera Yanachocha Mine, der größten Goldmine Südamerikas. Das Projekt liegt in Peru.300 Millionen Dollar lässt sich Newmont die Übernahme kosten. Dazu kommen noch potenzielle weitere 100 Millionen Dollar, die aber an höhere Edelmetallpreise gebunden sind. Newmont hält nach der Transaktion ...

