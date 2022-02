TALLINN/BERLIN (dpa-AFX) - Estland und Deutschland wollen der Ukraine bis März das in gemeinsamer Initiative gefertigte Feldlazarett übergeben. Bei einer Zeremonie in Tallinn überreichten Estlands Verteidigungsminister Kalle Laanet und die deutsche Botschafterin in Estland, Christiane Hohmann, am Dienstag einen symbolischen Schlüssel an die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maliar. Das verlegbare Feldlazarett wurde von Deutschland mit 5,3 Millionen Euro finanziert und von Estland gebaut.

"Die Ukraine steht heute an der Frontlinie, die Europa von einem militärischen Konflikt mit Russland trennt, und es ist unsere Pflicht und das direkte Interesse des Westens, die Ukraine auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen, damit die Ukraine in der Lage ist, sich gegen den Angreifer zu behaupten", sagte Laanet. Hohmann bezeichnete das Projekt als Beispiel für die Zusammenarbeit zweier enger Verbündeter zur Unterstützung eines Partners.

Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maliar bedankte sich für das Feldlazarett und die Unterstützung der Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine. Russland setze seine Politik der Aggression, des Drucks und der politischen Erpressung fort. Dies stelle eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die europäischen Ländern dar.

Das Feldlazarett ist nach estnischen Angaben an die klimatischen Bedingungen der Region mit kalten Wintern und warmen Sommern angepasst und kann von einem kleinen Team aufgebaut werden. Für den Transport sei kein spezielles Logistikteam erforderlich - die Aufgabe könnte vom medizinischen Personal durchgeführt werden. Ein einzelnes Modul sei in 20 bis 30 Minuten aufgebaut und einsatzbereit.

Die estnische Armee werde einen 13-tägigen Schulungskurs für ukrainische militärmedizinische Ausbilder zur Nutzung des Feldkrankenhauses organisieren. Auch estnische Hersteller werde bei der technischen Ausbildung behilflich sein. Zusätzliche Ausbildungen wird Deutschland anbieten./cn/DP/jha