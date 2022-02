DJ Habeck: Verlängerung von Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende Juni sinnvoll

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach einer digitalen Konferenz mit den Landeswirtschaftsministern seine Absicht zu einer Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen bekräftigt. "Ich bin mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern einig, dass eine Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen ein wichtiges und gutes Absicherungsinstrument ist", erklärte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums. "Ich setze mich daher in der Bundesregierung für eine Verlängerung ein. Eine Verlängerung bis Ende Juni 2022 parallel zum Kurzarbeitergeld ist dabei eine sinnvolle Option", betonte Habeck.

Die genauen Programmbedingungen würden jetzt in der Bundesregierung zügig abgestimmt. Der Wirtschaftsminister betonte, ihm sei es wichtig, "unseren Unternehmen und Beschäftigen in der aktuellen Corona-Krise weiter Sicherheit zu geben". Mit den Länderministern habe zudem große Einigkeit bestanden, "dass wir Investitionen in Zukunftstechnologien wie Batterien, Wasserstoff und Mikroelektronik gemeinsam vorantreiben und beschleunigen müssen". Auch das Thema Fachkräfte bewege die Wirtschaft in allen Bundesländern. Dieses Thema sei für Bund und Ländern entscheidend, und man werde es mit entsprechender Priorität angehen.

Das Wirtschaftsministerium erklärte, in der Systematik der Überbrückungshilfen sei es angelegt, "dass diese dann helfen und greifen, wenn es nötig ist". Ziehe die Konjunktur an, dann sei über das Kriterium des 30-prozentigen Umsatzrückgangs sichergestellt, dass nur die Unternehmen die Hilfen erhielten, die noch unter Einschränkungen litten.

Laut den Angaben sind bisher von mehr als 7.600 Unternehmen Anträge auf Überbrückungshilfe IV mit einem beantragten Volumen von rund 370,6 Millionen Euro gestellt und rund 61 Millionen Euro an Abschlägen ausgezahlt worden. Zudem gibt es demnach über 37.700 Anträge von Soloselbstständigen in der Neustarthilfe 2022 mit beantragtem Volumen von rund 134,5 Millionen Euro, und rund 105,7 Millionen Euro wurden ausgezahlt.

February 08, 2022 08:45 ET (13:45 GMT)

