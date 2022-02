Peking - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking haben die deutschen Rennrodlerinnen einen Doppelerfolg gefeiert. Natalie Geisenberger gewann den Wettbewerb im Einsitzer am Dienstag und sicherte sich so ihre insgesamt fünfte olympische Gold-Medaille.



Ihre Teamkollegin Anna Berreiter landete direkt dahinter und holte Silber. Bronze ging an Tatjana Iwanowa aus Russland. Geisenberger gewann zum dritten Mal hintereinander den Einzel-Wettbewerb bei Olympia. Hinzu kommen eine Bronze-Medaille 2010 in Vancouver sowie Siege im Team 2014 und 2018.



Durch den Doppelerfolg kommt die deutsche Olympia-Mannschaft in Peking jetzt auf drei Mal Gold und zwei Mal Silber.

