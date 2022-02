Mit der Credicore Pfandhaus GmbH hat Ende vergangenen Jahres ein weiterer Anleihe-Debütant die Kapitalmarktbühne betreten. Mit ihrer fünfjährigen Premieren-Anleihen (WKN: A3MP5S) möchte das Hamburger Pfandhaus bis zu 15 Mio. Euro einsammeln und bietet Anlegern dafür jährlich einen Zinskupon von 8,00% an. Im Anleihen Finder-Interview gibt Gründer und Geschäftsführer Miguel Meyer Einblicke in das Pfandgeschäft und erklärt die Hintergründe der Anleihe-Emission.Anleihen Finder: Hallo Herr Meyer, stellen Sie uns doch in wenigen Worten die Credicore Pfandhaus GmbH vor? Wie verdient das Unternehmen sein Geld?

Miguel Meyer: Wir sind ein Pfandhaus, dass auf Luxus- und hochpreisige Produkte fokussiert ist. Credicore-Kunden sind gut situierte Privat- und Geschäftskunden. Sie hinterlegen für einen kurzfristigen Kredit Luxusgüter wie beispielsweise hochwertigen Schmuck und Uhren, Kunstwerke und auch Fahrzeuge. Die Konditionen sind gesetzlich reguliert und ermöglichen uns ein hoch profitables Geschäftsmodell. Die Zinsen liegen bei 1 % und die zusätzlichen Gebühren bei 3,5 % pro Monat. Die Einnahmen mit hochgerechneten bis zu 54 % p.a. pro Pfandleihe stehen Kosten für Personal, Sicherheitstechnik, Lagerhaltung, Sachgutachten, Marketing und künftig auch die Anleihezinsen gegenüber. Doch unterm Strich sollte ein ordentlicher Gewinn übrigbleiben, um organisch zu wachsen und die Anleihe pünktlich zu tilgen.

Anleihen Finder: Wie kam es zur Geschäftsidee und zur Unternehmensgründung im vergangenen Jahr? Was ist Ihre Expertise in diesem Bereich?

Miguel Meyer: Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung, mit Expertise in möglichst komplementären Assets. Ich selbst stamme aus dem kaufmännischen Bereich und bin dann im Pfandhausbetrieb gelandet. ...

