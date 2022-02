Der Nasdaq 100 präsentierte sich zum Wochenauftakt mal wieder schwächer. Er ging mit einem Minus von 0,8 Prozent aus dem Handel. Dem Dow Jones gelang es hingegen mit einem hauchdünnen Plus zu schließen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amgen, Tyson Foods, Pfizer, Peloton, Nvidia, Take-Two Interactive und Twitter. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Ihr seid noch kein Abonnent des AKTIONÄRS?! Dann haben wir hier ein Willkommenspaket für Euch: https://www.boersenmedien.de/produkt/details/deraktionaer-1484.html?key=DA4ABU DER AKTIONÄR Probeabo + Prämie. Dieses besteht aus 4 digitalen DA-Ausgaben + der aktuellen Ausgabe einfach börse.