Die Corona-Epidemie hat die Luftfahrt gebeutelt. Ein genauer Blick auf die Branche zeigt ihre Zukunftsaussichten. Einige Fonds investieren in den Markt.Luftfahrt durch Corona lahmgelegt; Frachtflüge legen zuDie erste Corona-Welle hat die Luftfahrt weltweit nahezu komplett gestoppt. Omikron sorgte für die nächsten Anpassungen und kurzfristige Unterbrechungen im Flugverkehr. Im Jahr 2021 erreichte der Flugverkehr in Deutschland lediglich 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. TUI Chef Fritz Joussen zeigt sich optimistisch, was das laufende Jahr angeht: Bereits jetzt buchten deutsche Urlauber Flugreisen für den Sommer - wenn auch das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht sei. Das stabile Rückgrat der Luftfahrt bilden Frachtflüge: Hier steigt die Nachfrage beständig.

