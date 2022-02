Ein Bausatz soll Teslas Cybertruck in ein Amphibienfahrzeug, einen Katamaran, eine Insel oder ein Hausboot verwandeln. Das steckt hinter der verrückten Idee. Unter dem Namen Cybercat präsentiert das Unternehmen des Materialwissenschaftlers Anthony Diamond einen Bausatz, der einen Tesla Cybertruck in einen "Hochleistungs-Amphibien-Katamaran" verwandeln soll. Zwei Ausführungen sind geplant, zwei weitere skizziert die Firma an. Sie ließ sich ihre Lösung bereits patentieren und veröffentlichte eine Reihe 3D-Animationen und Renderings. Einen Prototyp gibt...

