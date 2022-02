Essen (ots) -Der Vize-Vorsitzende des Städtetags NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), hat den bayerischen Alleingang gegen die geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht scharf kritisiert. "Dass nun ein einzelnes Bundesland aus der gemeinsamen Verabredung ausschert, führt zu weiterer Verunsicherung bei Bürgerinnen und Bürgern rund um das Thema Impfpflicht und auch darüber hinaus", sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochsausgaben).Kufen stellte klar: "Wir halten die Impfpflicht für die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen weiter für richtig." Gerade mit Blick auf die vulnerablen Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Pflege, in den Krankenhäusern, aber auch den Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie in den niedergelassenen ärztlichen und therapeutischen Praxen sei der Städtetag NRW von einer Impfpflicht für das Personal überzeugt. "Wir müssen die Menschen in unseren Einrichtungen bestmöglich vor Infektionen mit dem Coronavirus schützen."Die für den öffentlichen Gesundheitsdienst verantwortlichen Städte hätten sich aber eine frühere Einbindung in die Details zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht gewünscht. "Unter Hochdruck arbeiten wir nun in gemeinsamer Verantwortung mit dem Land daran, ein praktikables Verfahren auf die Beine zu stellen, das auch ohne komplizierteste Verwaltungsverfahren funktioniert und vor allem in der gebotenen Schnelligkeit umzusetzen ist", so Kufen weiter.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/5141729